Policía Foral alerta de robos en el interior de vehículos en lugares turísticos de Navarra

Actualizada 10/07/2020 a las 17:54

La Policía Foral alerta de que en las últimas semanas y con ocasión de la afluencia de personas aprovechando el buen tiempo a los entornos naturales más visitados de Navarra, se han producido los primeros robos en el interior de vehículos.

Así, lugares como Lerate, Iribas, San Miguel de Aralar, Urbasa, Muniain de Gesalaz ya han sido lugares visitados por los ladrones especialistas en el robo en el interior de vehículos.

Su modus operandi habitual consiste en acercarse con un vehículo al lugar donde se encuentra estacionado un vehículo previamente seleccionado y tras verificar que no se encuentra nadie en las inmediaciones y que en el interior del vehículo se encuentra algún tipo de objeto que tenga cierto valor económico (equipos electrónicos, teléfonos móviles, carteras, bolsos o similares) rompen alguna de las ventanillas con herramientas, haciéndose en pocos segundos con los objetos que se encontraban en el interior.

Para evitar convertirse en víctima de estos delincuentes, la Policía Foral recomienda:

1. Aparcar los vehículos en zonas visibles, iluminadas, concurridas y bien

comunicadas con las vías de acceso y salida. Es decir, nunca ‘escondidos’, porque el efecto es el contrario. A los amigos de lo ajeno les resulta mucho más discreto actuar si el coche no está expuesto a la vista de todos.

2. Dejar los vehículos bien cerrados y sobre todo sin nada a la vista (documentación, mochilas, ropa, bolsas, etc). El ladrón, por lógica, se centrará por ese orden: coche abierto y con algo dentro.

3. Asegurarse de que en ese momento no hay nadie por los alrededores en actitud sospechosa, vigilante o simplemente expectante. En caso de detectar a personas o vehículos sospechosos, avisar a la Policía Foral, a través del 112, e informar sobre el tipo de vehículo (marca, color, modelo, matrícula, etc).

4. En caso de haber sido víctima de hurto/robo se recomienda denunciarlo.