Así se defienden en la Universidad de Navarra las tesis en tiempos de pandemia

Actualizada 06/07/2020 a las 13:23

Cuarenta investigadores han leído su tesis en la Universidad de Navarra (UN) tras el confinamiento provocado por la crisis de la COVID-19 y lo han hecho de forma semipresencial, desde países como Colombia, México o Italia.

Tras el cierre de las aulas, la suspensión de actos académicos y la implantación de un nuevo protocolo de aforo limitado, medidas de seguridad e higiene, la pamplonesa Laura Saludas, de la Facultad de Farmacia y Nutrición, tuvo el honor de leer "la primera tesis de la pandemia", según indica la UN en una nota.

Al realizarse de forma semipresencial, se trató de mantener "parte de la esencia" de uno de los actos "más solemnes" del centro académico, ya que, de este modo, el doctorando o parte del tribunal se encuentran presentes en el aula y, el resto, en videollamada desde países de todo el mundo.

“Es un acto muy relevante y queríamos que su alma permaneciera en la Universidad, que no fuera completamente on line”, afirma el director ejecutivo de la Escuela de Doctorado, Unai Zalba, y ha sido posible con “mucho esfuerzo” y gracias al trabajo conjunto de IT Services y las secretarías de las facultades y escuelas.

Los 40 doctores de la "época COVID" se suman a los 92 que defendieron sus trabajos antes del confinamiento y hacen un total de 130 doctores procedentes de todos los rincones del planeta, que tendrán que celebrar su investidura junto con la promoción del 20/21 al quedar suspendido el acto del presente año.

Saludas presentó el trabajo el 21 de mayo "con mascarilla, tres personas en la sala y con parte del tribunal conectado online", casi dos meses después de lo previsto. "Revisaba todos los días el mail con el miedo de recibir un correo de la UN donde comunicaran que se cancelaban las tesis", relata.

También fue "histórico" el momento protagonizado por Eugenio Gómez, estudiante de la Facultad de Económicas, al convertirse en el primer doctor que defendía su tesis a miles de kilómetros de la Universidad y conectado por videollamada desde su país, México, a las cinco de la madrugada.

Gómez, cuya tesis propone el uso de técnicas estadísticas para medir el impacto de un programa de ética en la empresa, reconoce que le hubiera gustado que la defensa tuviera lugar en la Universidad, pero también que fue una experiencia “emocionante y muy especial el defender en línea en medio del confinamiento”.

La Universidad de Navarra cuenta todos los años con alrededor de 1.000 alumnos de doctorado. Las tesis se realizan gracias a la aportación de instituciones como la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, Fundación Bancaria “la Caixa”, Fundación Caja Navarra y el Banco Santander, así como de antiguos alumnos.