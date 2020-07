Esparza responde a Casado que la posición de UPN en el Congreso "no la marca el PP"

Actualizada 03/07/2020 a las 10:07

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado este viernes que "la posición de los dos diputados de la formación regionalista en el Congreso de los Diputados la decide UPN, no la marca el PP" y ha exigido a este partido y a su presidente, Pablo Casado, "respeto y lealtad".



Los regionalistas han reaccionado de esta forma a la información publicada en el diario digital 'El Independiente', en la que se asegura que "el PP no respaldará los Presupuestos Generales del Estado, pero da luz verde a que la coalición electoral Navarra Suma sí lo haga para crear una nueva mayoría que incluya también a Ciudadanos".



Esparza ha asegurado en una nota que "el PP no es nadie para dar luz verde a ninguna postura, no ha decidido ni va a decidir qué vota UPN en el Congreso de los Diputados". Y ha afirmado que "informaciones interesadas cómo esta en nada favorecen la buena salud de la coalición en Navarra".



El presidente de la formación regionalista ha destacado que "no va a aceptar ninguna intromisión del PP". "Nosotros no nos metemos en la casa de nadie, que los demás respeten nuestra autonomía y libertad para tomar nuestras propias decisiones, ya que no vamos a renunciar a ser el único partido de esta tierra que toma sus decisiones en Navarra", ha asegurado.



Asimismo, ha pedido al PP "que no esconda su responsabilidad señalando a otras formaciones políticas y diga sin complejos cuál será su voto a los presupuestos". "El PP sabe que la autonomía de UPN en el Congreso de los Diputados es total y que el único compromiso que teníamos es votar la investidura si se presentaba Casado o Rivera. Por tanto, podemos votar lo que queramos en los Presupuestos Generales del Estado y en cualquier otro asunto, pero eso se decide en Navarra y sin ningún tipo de injerencia", ha concluido.