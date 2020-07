Navarra registra cinco casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas

Actualizada 01/07/2020 a las 12:59

Navarra ha registrado cinco casos de coronavirus en las últimas 24 horas, después de que el día anterior no registrara ningún positivo. No se han contabilizado, no obstante, nuevos ingresos hospitalarios ni fallecimientos. Actualmente, hay ingresada en la UCI una persona.



Según ha informado el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, no consta que estos casos correspondan a los brotes de la Comarca de Pamplona y de Sunbilla. No se han registrado nuevos casos de estos brotes desde el 26 y el 27 de junio, respectivamente.



Javier Remírez ha señalado que el incremento de casos "entra dentro de la propia lógica por el incremento de la movilidad y la apertura de fronteras", pero ha insistido en el llamamiento a "la responsabilidad de los ciudadanos navarros mientras permanezcan en la Comunidad foral y para las personas que nos visiten". Además, ha pedido a los ciudadanos navarros que se desplacen fuera que atiendan las directrices de las autoridades sanitarias.

