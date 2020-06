Rescatan a un montañero que se sentía indispuesto en la Trinidad de Irurzun

Actualizada 26/06/2020 a las 17:53

Un joven de 24 años ha sido rescatado este mediodía en la Trinidad de Irurzun, localizada en el término municipal de Aizkorbe, tras sentirse indispuesto. Ha sido el propio montañero el que ha telefoneado a SOS Navarra a las 12.18 horas para informar de que es diabético y se encontraba mal. Al parecer, sufría taquicardias y no se podía mover. En un primer momento, la falta de cobertura le ha jugado una mala pasada y no ha podido hacer llegar al equipo de rescate sus coordenadas. Sin embargo, al final lo ha conseguido y los efectivos movilizados han podido llegar hasta él.

Una patrulla de Policía Foral, que se encontraba por la zona ha sido la primera en localizar al varón y ha llegado hasta él por medios terrestres. Sin embargo, no ha podido movilizarlo, para lo que ha hecho falta la participación del Grupo de Rescate Técnico del Servicio de Bomberos. Al no poder aterrizar con el helicóptero, han tenido que izar al montañero con la grúa. Después lo han transportado hasta el lugar en el que les esperaba la ambulancia medicalizada de los bomberos de Cordovilla, que lo han trasladado hasta el Complejo Hospitalario de Navarra para que recibiera el tratamiento que precisaba. Su estado no reviste gravedad.

