El 60% de los navarros no sabe cómo aceptar o rechazar una herencia

Actualizada 21/06/2020 a las 11:33

El 60% de los navarros no sabe qué pasos debe dar para aceptar o renunciar a una herencia, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que ha recibido en lo que va de año más de 100 consultas de este tipo.



El trabajo también muestra que con la edad aumenta el conocimiento sobre los pasos a seguir frente a una herencia. Si entre los más jóvenes solo sabrían cómo actuar dos de cada diez, a partir de los cuarenta y cinco años el conocimiento crece: hasta los 65 años, el 46% sabría qué hacer y a partir de esa edad ya son más los que conocen los pasos a dar -54%- que los que no. Por sexos, las mujeres participantes en la encuesta conocen en mayor proporción que los hombres cómo hay que actuar -45% frente a 34%-.



Irache ha explicado en una nota que un heredero puede renunciar a la herencia hasta que no la haya aceptado "expresa o tácitamente". Los efectos de la renuncia se retrotraerán hasta la fecha del fallecimiento del causante. La aceptación o renuncia "son irrevocables y deben referirse a la totalidad de lo heredado", ha destacado Irache, que ha recomendado "asesorarse de las consecuencias económicas y jurídicas convenientemente".



Igualmente, ha incidido en la importancia de informarse del patrimonio a heredar así como de las "deudas, avales u otras cargas que pueda haber y entender bien qué pueden suponer en un futuro" de aceptarse la herencia.



Al respecto, ha resaltado que el Derecho Civil navarro "indica que el heredero solo responderá por las deudas heredadas con el valor de los bienes de la herencia exclusivamente". Si bien, ha indicado que "se pueden dar situaciones complicadas como, por ejemplo, cuando la persona fallecida era avalista de otro particular, el heredero desconocía esta circunstancia y el aval se ejecuta años después de recibir la herencia".



Otro aspecto a tener en cuenta es el impuesto de sucesiones. En el caso de Navarra, "el importe a pagar varía en función del valor de la herencia, y el grado de parentesco. Así, puede ser que no haya que pagar nada o, por el contrario, tener que tributar hasta un 48% de lo recibido", ha explicado la asociación. En principio, como norma general hay seis meses para declararlo.

NAVARRA, LA QUE MENOS HERENCIAS RENUNCIA

En el año 2018 fueron 564 los navarros que renunciaron a una herencia. Esto supone que la rechazaron un 7,8% de los herederos, el porcentaje de renuncias más bajo en el ámbito estatal en este periodo. Aun y todo, respecto al año 2007 las renuncias aumentaron un 171%.



Irache ha destacado que "la única forma de evitar que la ley decida quién se queda con los bienes de una persona una vez que haya fallecido es hacer testamento", un documento que "puede ser revocado en cualquier momento". Y ha advertido que "si no existe, será la ley (en el caso de Navarra, el Fuero Nuevo) el que marque quiénes recibirán la herencia".



"Afortunadamente, la Ley Foral 21/2019, que modificó el Fuero Nuevo, equilibró algo más el orden sucesorio. Antes de este cambio, cuando no había testamento los cónyuges heredaban después de hijos, padres y hermanos de la persona fallecida. Ahora están sólo por detrás de los hijos", ha remarcado la asociación, que ha apuntado, no obstante, que "esto no evita que, sin testamento, la casa de un fallecido, por ejemplo, pase antes a su hijo que a su cónyuge, más allá de lo que hubiese deseado la persona difunta".



Finalmente, Irache ha explicado que para conocer si un fallecido había hecho testamento, hay que solicitar el certificado de últimas voluntades. No se puede hacer hasta que pasen quince días hábiles desde el fallecimiento. "Basta con solicitarlo a través de un modelo normalizado y pagar una tasa de menos de cuatro euros. Si existe testamento deberá ir a la notaría correspondiente y solicitar una copia", ha señalado.