Actualizada 18/06/2020 a las 11:41

Navarra Suma, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han expresado este jueves su "preocupación" en torno al debate sobre la participación de Navarra en el fondo estatal de 16.000 millones de euros, después de que el Gobierno central haya aprobado un Real Decreto para el reparto de este fondo entre las Comunidades Autónomas de régimen común.



En cambio, PSN y Geroa Bai han subrayado que ese mismo Real Decreto recoge una disposición que establece que Navarra y País Vasco, comunidades con régimen fiscal propio, negociarán de forma bilateral con el Estado las condiciones de participación en el fondo. Podemos también ha señalado que es en el ámbito bilateral donde se debe negociar esta cuestión.



En declaraciones a los medios antes del pleno del Parlamento foral, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "no se sabe dónde está el Gobierno de Navarra, no nos dice nada, se lo hemos preguntado por escrito, no nos ha respondido, y cada vez nos preocupan más estas informaciones". "El Gobierno vasco ha alzado la voz, ha preguntado al Gobierno de España qué estaba ocurriendo, ha pedido una reunión, y aquí vemos a Chivite callada una vez más ante todo lo que quiere hacer el PSOE", ha señalado.



Por el contrario, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que Navarra "va a participar de ese programa de 16.000 millones de reconstrucción, tenemos una herramienta que es bilateral entre el Gobierno de España y el de Navarra y ponemos en valor esa herramienta para llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de navarros".



Alzórriz ha explicado que el decreto aprobado por el Gobierno central incluye un anexo que prevé la participación de Navarra en ese fondo y ha dicho que la Comunidad foral "va a salir bien posicionada de ese reparto para derivarlo a las necesidades de la pandemia". Así, ha pedido "tranquilidad y confianza" y ha dicho que "lo que hay que hacer ahora políticamente es apoyar al Gobierno, para que en esa negociación bilateral con el Estado salga Navarra de la mejor manera posible, siempre ha sido así y debe seguir siendo así". "Cuando hemos estado en la oposición hemos apoyado esta negociación y ahora pedimos al resto que se pongan detrás del Gobierno para que venga los mayores recursos para Navarra", ha afirmado.



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha defendido que "en la gestión de la cosa pública hay que estar permanentemente ocupado y no fiando a la tranquilidad una negociación que no ha terminado". No obstante, ha dicho que tras leer el Real Decreto "es cierto que la referencia que hace el Gobierno del Estado es explícita a las Comunidades del régimen común, pero la disposición adicional primera dice que con el Gobierno vasco y con el Gobierno de Navarra la negociación se va a llevar a cabo por la vía de la negociación bilateral y hace una mención expresa a que en esa misma negociación se buscará una derivada más completa para los 5.000 millones -previstos por el Estado para las Comunidades por su merma en la recaudación".



"¿Esto nos da una tranquilidad absoluta? No, las negociaciones arrancan y han de mantener esa tensión por parte del Gobierno de Navarra y Geroa Bai hará una defensa ambiciosa de los intereses de la comunidad", ha asegurado.



Sin embargo, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz se ha mostrado "muy preocupado" tras la lectura del Real Decreto. "Llegamos a la conclusión de que expresamente dice que esas cantidades se distribuirán entre las Comunidades de régimen común, lo que significa que Navarra queda excluida", ha señalado.



Así, ha asegurado que las informaciones ofrecidas en días anteriores "son contradictorias o nos están engañando". "No basta decir que se va a negociar si no hay nada para repartir, si los 11.000 millones ya se han repartido", ha advertido.



La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha dicho que la negociación se debe abordar de forma bilateral entre el Gobierno de Navarra y el central. "Toca renovar el Convenio Económico, se está trabajando en ello. Me imagino que la consejera de Economía y Hacienda estará haciendo unos cálculos oportunos y precisos para seguir con las negociaciones, que no se hacen de un día para otro y que llevan su tiempo", ha dicho.



Del mismo modo, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha expresado su "preocupación" por esta situación y ha dicho que no tiene "la misma sensación de tranquilidad del señor Alzórriz, porque hasta el momento no está garantizada la financiación de los 184 millones que van a costar a Navarra todos los gastos para combatir la covid-19 durante estos meses".