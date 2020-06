El Parlamento respalda la existencia y el papel del Consejo de Diálogo Social

Actualizada 18/06/2020 a las 10:38

El pleno del Parlamento de Navarra ha mostrado este jueves su respaldo mayoritario al Consejo de Diálogo Social y rechazado con los votos de Navarra Suma, PSN e I-E una proposición de ley de EH Bildu que pretendía derogar la ley foral de su creación para transferir todas sus competencias el Consejo Económico y Social.



Aprobada la tramitación directa y en lectura única de la iniciativa, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que, desde que en 1995 se aprobó el acuerdo intersectorial de relaciones laborales, se ha puesto en marcha e impulsado un modelo de diálogo social con UGT y CCOO que "ha perseguido la paz social" con "un coste millonario" para la "promoción y actividad sindical".



Hoy el Consejo de Diálogo Social es para la coalición abertzale "un marco agotado por su propia configuración" porque nació en 2014, "cuando el régimen estaba a punto de caer", con un modelo "de otros tiempos, que no ha permitido integrar a otros agentes" y que "es preciso superar para hacer frente a los retos" que tiene la comunidad.



Hay ademas, ha recordado, un Consejo Económico y Social "mucho más amplio", con 28 integrantes en representación de Gobierno, sindicatos, empresarios, universidades o entidades sociales, que está "infrautlizado" y que podría asumir todas sus funciones, entre ellas conocer los textos normativos que le afecten antes de su aprobación.



El Consejo de Diálogo Social "es de otra época" y así "se refleja" en su último acuerdo, donde en las consideraciones finales se dice que los firmantes, Gobierno patronal, UGT y CCOO , las "tres patas de este chiringuito", apuestan por él como" máximo exponente del diálogo social" y ello a pesar de que estos dos sindicatos "hace ya mucho tiempo que no representan al 51% de los trabajadores en Navarra", ha señalado.



Un acuerdo, ha dicho, en el que hay "mucho humo y poca paja y pruebo de ello es que el miércoles el Gobierno anduvo como anduvo, adelante y atrás", en su "línea de intentar no comprometerse con nada" cuando "se ha metido en un jardín económico" con el complemento a los ERTEs hasta el SMI y al que la patronal "debería aportar algo".



Por Podemos, Mikel Buil, ha indicado que el Consejo de Diálogo Social es "insuficiente" y "partidista" cuando debería incluir "a todos los agentes para un cambio de modelo productivo y de relaciones laborales", por lo que ha considerado que lo mas razonable es ampliar este foro con consumidores, agricultores y ganaderos, ecologistas y universidades para una implicación de todos en beneficio de la sociedad.



En contra de la iniciativa, Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, ha recordado que en 1995 "se invitó al diálogo social a ELA y LAB y dijeron que no, siempre es el no", y el "gasto millonario es para ayudar a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y desempleados navarros".



Y ha destacado que el diálogo social ha servido para tener la menor tasa de paro y un 30% del PIB en el sector industrial, no para un chiringuito que sí ha apuntado que existe en materia de euskera.



"Se ha gestionado correctamente, cero casos de corrupción", ha subrayado, y denunciado la persecución en las fábricas a UGT y CCOO, y apostado por el diálogo y el acuerdo , que es lo que también quiere la sociedad, "aunque a ustedes les da igual, les dan igual los trabajadores, lo que les preocupan son los presos de ETA y el estatus político de Navarra".



Desde el PSN, Javier Lecumberri ha destacado que en todos los países avanzado "existen órganos similares oficiales y regulados para construir sociedades mas equilibrados y más justas", y en Navarra la experiencia "siempre ha sido muy positiva", por lo que ha defendido su necesidad como la de los comités de empresa.



Le ha reprochado por ello a EH Bildu "la continua calumnia" en relación con los programas de formación, que solo han tenido una demanda que fue sobreseída y pasado "exhaustivas auditorías" a petición del Parlamento, ha comentado que ELA y LAB no participan porque "se han autoexcluido".



Para Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha compartido la radiografía de EH Bildu sobre el diálogo y la concertación social en Navarra hasta 2015, que "supone una ruptura con la forma de actuar del pasado, se rompe con un modus operandi habitual y se desactiva en gran medida la controversia".



Ha anunciado por ello su abstención y apostado así por el diálogo social para "un desarrollo social y equilibrado", un diálogo " sin privilegios" y defendido por ello la apertura a la participación también a ELA y LAB.



Por I-E, Marisa de Simón, ha afirmado que "no hay financiación privilegiada ni exclusión. No hay ninguna razón para derogar la ley" de creación del Consejo de Diálogo Social, y "si ELA y LAB no quieren participar, no quieren", aunque su presencia daría "mas pluralidad".