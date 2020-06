Doce mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003

Actualizada 18/06/2020 a las 06:00

El informe sobre las 1.000 víctimas mortales por violencia de género en España desde 2003, cuando empezaron a registrarse estos crímenes, recoge el perfil de doce mujeres navarras asesinadas por sus parejas o exparejas desde entonces. De todas ellas, un 25% había presentado denuncia previa, según el estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial hecho público ayer.



En el estudio no se recogen crímenes como el de Nagore Laffage, ocurrido en 2008, ya que solo contabiliza los cometidos por parejas o exparejas, y tampoco otros registrados en Navarra antes de 2003, como el de Alicia Arístregui, perpetrado un año antes, y que tanta sensibilización hacia la violencia de género generó en la Comunidad foral. Tampoco figuran otros cuatro ocurridos entre 1998 y 2003.



Con los 12 casos que recoge el informe, Navarra presenta una tasa de 1,9 de víctimas mortales por cada 100.000 habitantes, en la parte baja de la estadística, con Almería con la tasa más elevada (5,4) y Guipúzcoa con la más baja (1,9). Dentro del informe, que ofrece una radiografía de los mil crímenes machistas, aparecen datos de once de los doce ocurridos en Navarra. Ocurrieron en Pamplona (3), Huarte, Burlada, Beriáin, Estella, Orkoien, Ayegui, Ansoáin y Aranguren. Las once víctimas tenían entre 20 y 64 años y dejaron en total once hijos, cuatro de ellos menores. Seis eran nacidas en Navarra, tres en Ecuador, una en Ucrania, otra en Brasil y otra en Colombia.

Con respecto a los agresores, tenían entre 23 y 81 años cuando cometieron el crimen y su relación con ellas era de cónyuges (4 casos), compañeros (4), excompañeros (3) y novios (1). Siete fueron detenidos por la policía, uno de ellos se entregó después de cometer el crimen, tres se suicidaron y uno lo intentó. De todos ellos, dos todavía se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio. Son los autores de los crímenes ocurridos en Huarte y en la calle Mayor e Pamplona en 2018. En el primer caso, continúa todavía en instrucción en un juzgado de Aoiz, mientras que el segundo se enfrenta a una pena de 37 años de cárcel por haber quemado a su compañera. El juicio está pendiente de señalar en la Audiencia Provincial.



En cuanto a los datos globales de España, se desprende que durante esos dieciséis años y cuatro meses hubo un asesinato machista cada semana y una media de 61,3 víctimas mortales cada año. Esta cifra aumenta hasta 68,3 si se tiene en cuenta sólo la primera parte de ese periodo (2003 a 2010) y disminuye hasta 54,4 en la segunda mitad.