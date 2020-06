Navarra Suma critica a Chivite por el reparto del Fondo de 25 millones

Actualizada 16/06/2020 a las 17:34

El equipo municipal de Navarra Suma ha criticado este martes al Gobierno de María Chivite por la falta de equidad y proporcionalidad del Fondo de 25 millones para entidades locales en el Anteproyecto de Ley Foral 6/2020. “El Gobierno ha ninguneado a Pamplona y ha marginado al 30,82% de la población navarra que vive en la capital”, han sentenciado.

El 6 de abril, el Gobierno de Navarra aprobó medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis del COVID-19. En el artículo 20 de la citada Ley Foral se creaba un fondo para paliar los gastos fiscales, de salud, educación, políticas sociales, empleo, pymes, conciliación laboral… Sin embargo, con la publicación del anteproyecto se ha incluido una parte importante, en concreto 13 millones, para inversiones. “Desde la Administración local siempre nos transmitieron que este Fondo iba a tener como destino paliar la reducción de ingresos y aumentar los gastos ocasionados en la crisis; nunca inversiones”, han explicado los regionalistas.

Según el ejecutivo de Chivite, las inversiones tienen como objetivo impulsar la economía local. “¿Cómo pretende el Gobierno que Pamplona reactive su economía cuando solo le corresponde un 1,54% del Fondo de 13 millones? El reparto no es justo ni equitativo y margina gravemente a Pamplona”, han criticado. Además, las inversiones deben ser únicamente dirigidas en eficiencia energética, movilidad urbana sostenible, adecuación de dotaciones, conectividad de banda ancha y eficiencia en el uso del agua.

Desde Navarra Suma Pamplona han mostrado su sorpresa por el criterio utilizado para el reparto de los 13 millones para inversiones. Se produce la paradoja que, con la propuesta del anteproyecto de ley foral, una localidad de 5.000 habitantes recibirá 155.000 euros (31 euros por habitante), mientras que Pamplona percibirá 200.000 (1 euro por habitante).

Navarra Suma ha presentado una moción de urgencia en la Comisión de Presidencia celebrada en el Ayuntamiento de Pamplona, pero no ha sido aceptada por la oposición. “No entendemos por qué el tripartito de la oposición no ha votado a favor de la urgencia. Es importante exigir al Gobierno de Navarra realizar un nuevo reparto del Fondo que sea más equitativo y que no margine de forma tan flagrante a la capital”, han criticado.

REPARTO EN EL ANTEPROYECTO

El resto del Fondo está destinado a gastos para paliar la crisis. Consta de un primer fondo de Transferencias corrientes de carácter no finalista, en el que al Ayuntamiento de Pamplona le corresponde un 24,64% del total (2.587.109,85 euros de los 10.500.000); y un segundo fondo de carácter finalista para paliar el déficit en la gestión del transporte colectivo urbano de viajeros (a Pamplona le corresponde 739.000 euros de 1.500.000).

