Renovación en las listas de Esparza y Sayas para liderar UPN

C UATRO días antes del inicio del estado de alarma, el 11 de marzo, el dirigente y portavoz parlamentario Javier Esparza y el diputado Sergio Sayas registraban su candidatura a liderar UPN, en un congreso que se iba a celebrar el 29 de marzo. Hasta ese día, los dos habían estado viajado por las agrupaciones locales haciendo campaña en encuentros con la afiliación.

La pandemia obligó a retrasar tres meses el congreso, que finalmente tendrá lugar en dos semanas, el 28 de junio. Los protagonistas de este pulso interno se están movilizando ahora a través de las redes sociales y el teléfono.

Ambas candidaturas sostienen que pueden ganar. La capacidad de movilizar al afiliado para acudir a las urnas en estas circunstancias tan especiales va a ser clave en esta pugna a dos.

RENOVACIÓN EN AMBAS

La lista de aspirantes a la ejecutiva de Esparza y Sayas supondrá la renovación de buena parte de la actual dirección del partido regionalista. 16 de los 21 candidatos a un puesto de vocal de la ejecutiva de Javier Esparza son nuevas incorporaciones a la dirección. En la lista de Sergio Sayas, 18 entrarían por primera vez. Los candidatos de ambos tienen entre 26 y 29 años los más jóvenes, y 63-65 los de mayor edad.

Esparza cuenta para reeditar su presidencia con dos pesos pesados, el alcalde de Pamplona Enrique Maya y el de Tudela, Alejandro Toquero. Maya es su candidato a vicepresidente del partido y la exalcaldesa de Milagro Yolanda Ibáñez opta a repetir en la secretaría general.

El actual presidente quiere sentar en su ejecutiva como vocales, además de a Toquero a los alcaldes de Cáseda, Jesús Esparza; Marcilla, Mario Fabo; Monteagudo, Mariano Herrero; Azagra, Rubén Medrano, o al hasta hace poco alcalde de Estella Gonzalo Fuentes. Figuran también el diputado Carlos García Adanero; el presidente de la Junta de Bardenas José María Agramonte; y el que fue uno de los apoyos de la expresidenta Yolanda Barcina, el parlamentario y exconsejero Juan Luis Sánchez de Muniáin.

En cuanto a Sergio Sayas, le acompañan dos parlamentarias, la exalcaldesa de Cintruénigo Raquel Garbayo, candidata a la vicepresidencia del partido, y la exconsejera Maribel García Malo, a la secretaría general.

Entre los aspirantes a un puesto de vocal en su ejecutiva están la exvicepresidenta del Gobierno de Barcina, Lourdes Goicoechea; y las alcaldesas del Valle de Egüés, Amaya Larraya, Barañáin, María Lecumberri; Villafranca, Mª Carmen Segura; el alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas; y el ex secretario de Organización de UPN y parlamentario Jorge Esparza.

Discursos por internet y votación presencial



UPN celebrará su 12º congreso el domingo 28 de marzo, 7 días después de que se levante el estado de alarma. Sin embargo, como se mantienen las medidas de prevención y seguridad, entre ellas la obligada distancia y la necesidad de evitar aglomeraciones, será un congreso totalmente atípico y a distancia.

Dará comienzo ese día 28 a primera hora de la mañana en una de las salas del Baluarte. Los afiliados de UPN no podrán estar presentes, sino que tendrán que seguir lo que en ella ocurra sólo a través de internet.

Como se hace en cada congreso, la sesión consistirá en la lectura del acta, de la memoria de actividades del partido, la ejecución del presupuesto, propuesta de actividades futuras e ingresos y gastos previstos.

Luego se expondrán las principales líneas de las ponencias que recogen el programa, las líneas políticas y los estatutos que va a renovar UPN. Todo ello durará aproximadamente una hora.

Votaciones de 10 a 14 horas

De 10 a 14 horas tendrán lugar las votaciones. Serán presenciales. Podrán participar uno 2.900 afiliados que están al tanto del pago de las cuotas al partido este año y que estaban afiliados cuando se convocó oficialmente el congreso. Se cuidará que se mantengan las distancias.

Los afiliados de la comarca de Pamplona acudirán al Baluarte, donde habrá varios puntos de votación para evitar aglomeraciones.

En cuanto al resto de merindades, habrá un lugar de votación en cada una de ellas. Estarán situados en Tudela, Estella, Sangüesa, y en cuanto a la Zona Media, deben decidir si en Olite o en Tafalla. Además, habrá un lugar para que voten los afiliados de la zona norte en Baztan-Bidasoa, para evitar que tengan que desplazarse a Pamplona.

Tres papeletas y 3 urnas

Los afiliados votarán en tres urnas. En una de ellas dirán ‘sí’ o ‘no’ al conjunto de las ponencias. En otra, introducirán la papeleta con los nombres que hayan marcado de entre todos los aspirantes a integrar el Consejo Político de UPN. El congreso elegirá a 75. En una tercera urna deberán introducir la papeleta en la que votarán a los candidatos a los principales cargos del partido. En ella marcarán si apoyan a Javier Esparza o a Sergio Sayas para liderar UPN y a sus respectivos candidatos a la vicepresidencia y secretaría general. Figurarán también los candidatos a vocales de la ejecutiva (de los que los afiliados elegirán a 21) y los aspirantes al comité de cuentas (5) y al comité de garantías y disciplina del partido (5).

Todas las urnas se llevarán a Pamplona para el recuento.

CANDIDATURA DE ESPARZA A LA DIRECCIÓN DE UPN



Javier Esparza Abaurrea. Pamplona, 1970. Portavoz parlamentario de Navarra Suma. Profesor de Educación Primaria en Luis Amigó, fue alcalde de Aoiz (1999-2007), director gerente del SNE y consejero de Administración Local del Gobierno (2012-2015). Preside UPN desde septiembre de 2015.



Enrique Maya Miranda. Para la vicepresidencia. Alcalde de Pamplona.



Yolanda Ibáñez Pérez. A la secretaría general. Es parlamentaria.



José María Agramonte Aguirre. Presidente de la Junta de Bardenas. Vicepr. de Adecana.

Marta Álvarez Alonso. Parlamentaria. Técnico jurídico del Gobierno de Navarra. Ex directora general de Política Social.

Cristina Arellano García. Profesora de Historia. Ex teniente de alcalde de Corella.

Arancha Arias Leiro. Portavoz en el Ayuntamiento de Ansoáin. Abogada en ejercicio.

Conchi Ausejo Gómez. Edil y ex alcaldesa de Cortes.

María Caballero Martínez. Teniente de alcalde de Pamplona, ex senadora. Funcionaria. Fundadora de Anvite.

María Echávarri Miñano. Teniente de alcalde en Pamplona. En excedencia en la Hacienda Foral de Navarra.

Ana Elizalde Urmeneta. Teniente de alcalde de Pamplona. Licenciada en Derecho.

Jesús Esparza Iriarte. Alcalde de Cáseda.

Mario Fabo Calero. Alcalde de Marcilla.

Gonzalo Fuentes Urriza. Edil y exalcalde de Estella.

Carlos García Adanero. Diputado, exparlamentario y ex secretario general de UPN.

Jerónimo Gómez Ortigosa. Ex alcalde de Los Arcos.

Juan Carlos González Muñoz. Ex alcalde de Burlada.

Mariano Herrero Ibáñez. Alcalde de Monteagudo.

Raquel Idoate Ancín. Exconcejal del Valle de Egüés.

Rubén Medrano Romeo. Alcalde de Azagra.

Amaya Orduña Ullate. Concejala de Tafalla. Abogada y asesora fiscal en ejercicio.

Juan Luis Sánchez de Muniáin. Parlamentario, exconsejero y exedil de Pamplona.

Alejandro Toquero Gil. Alcalde de Tudela. Periodista y experto en marketing.

Isabel Olave Ballarena. Parlamentaria y edil de Baztan.

CANDIDATURA DE SAYAS A LA DIRECCIÓN DE UPN

Sergio Sayas López. 40 años, diputado. Licenciado en Filología Hispánica ha sido consultor de formación en IDE (2006-2007). Fue parlamentario de UPN (2007-2019) y concejal del Ayuntamiento de Berriozar (2003-2011). En el partido ha sido secretario de Comunicación y de Organización (2013-2015).



Raquel Garbayo Berdonces. Para la vicepresidencia. Es parlamentaria.



Maribel García Malo. A la secretaría general. Es parlamentaria.



Lourdes Goicoechea. Asesora a empresas. Exvicepresidenta del Gobierno.

Amaya Larraya. Alcaldesa del Valle de Egüés. Graduada en ADE.

María Lecumberri Bonilla. Alcaldesa de Barañáin. Auxiliar de enfermería.

Mª Carmen Segura Moreno. Alcaldesa de Villafranca. Exparlamentaria.

Sergio Vitas. Alcalde de Fustiñana. Administrativo en el Hospital Reina Sofía.

Jorge Esparza Garrido. Periodista, parlamentario y ex secretario de Organización de UPN.

Luis Zarraluqui. Ex consejero del Gobierno y exparlamentario. Arquitecto-urbanista.

María García-Barberena. Concejal delegada de Cultura e Igualdad de Pamplona.

Raimundo Aguirre Yanguas. Ex alcalde de Fitero.

Anna María Atanasova. Abogada.

Fermín Javier Alonso. Periodista, concejal delegado de Movilidad de Pamplona.

Carlos Monasterio. Exalcalde de San Adrián.

Carlos Moreno. Maestro, exconcejal de Tudela.

Estefanía Clavero Belzunegui. Exconcejala del Valle de Egüés, licenciada en Derecho.

Alfredo Caballero Sucunza. Teniente de alcalde de la Cendea de Cizur. Empresario.

Daniel Cuesta Castañeda. Portavoz de UPN en Berriozar.

Antonio Guillorme Ochoa. Ex concejal de Corella.

Lola Marín Monasterio. Edil en Andosilla.

Vicente Azqueta Navarlaz. Gestor de Hostelería. Portavoz en el Ayuntamiento de Zizur.

Carlos Balduz. Portavoz en el Ayuntamiento de Peralta.

Juan Manuel Rubio Guembe. Agente comercial, técnico informático administrativo. Exconcejal de Obanos.