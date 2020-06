Docentes piden al Gobierno de Navarra que cumpla el Pacto Educativo

Actualizada 12/06/2020 a las 12:27

Docentes se han concentrado frente al departamento de Educación para exigir al Gobierno de Navarra que se cumpla con el Pacto Educativo, contemplado en el acuerdo programático y que, aseguran, repercutirá en una mejor situación del profesorado que desembocará en una mejor calidad de la enseñanza.



Durante la concentración se ha leído un comunicado firmado por los sindicatos LAB, STEILAS, AFAPNA, ANPE, CCOO y UGT en el que sostienen que el Pacto Educativo para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra “debe cumplirse”, ya que no hay ninguna normativa posterior que lo derogue.



“Este pacto es el fruto de una larga negociación con el Gobierno en la que hubo que superar muchos escollos referidos a aspectos presupuestarios, por lo que la excusa de que no hay dinero no tiene ningún sentido”, han defendido, al tiempo que han opinado que “será más bien que no quieren invertirlo en educación pública”.



Además, han recordado, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, se comprometió a darle cumplimiento ante la mesa sectorial de Educación Pública y el Parlamento aprobó hace dos días por unanimidad una resolución para que se siga dando cumplimiento y se garantice a los docentes de más de 57 años una reducción de jornada.



Todo esto, han destacado, se une a la “drástica reducción del número de sustituciones en el periodo de alarma, por lo que resulta esencial que el Gobierno de Navarra recapacite y deje de recortar derechos al profesorado de la educación pública”.



Según ha denunciado una profesora del C.P. de Berriozar participante en la concentración, María Palacios, “el estrés es muy grande y las cuentas de salud no salen”, ya que “más trabajo, más edad y menos vitalidad es una fórmula que no cuadra”.



“Después de tanto tiempo de estar esperando mejoras en las condiciones laborales ha sido un varapalo saber que empiezan por incumplir el pacto” ha reconocido destacando que a sus espaldas llevan ya el incumplimiento del pacto del 2007 y los recortes de la crisis, con “subidas de ratios, mayor docencia directa y prácticamente nada de tiempos para coordinar y organizar el trabajo”.



Además, ha apuntado, la aplicación del programa PAI ha hecho que no tengan una ratio de solo 25 alumnos, pues con las tutorías “se convierte para determinadas cosas en 50”.



“Nos asombra que el Gobierno, que cuando se firmó este pacto estaba en la oposición y le parecía un pacto estupendo, diga ahora que no lo contempla y no hay medios para hacerlo”, ha criticado Palacios.



Si este pacto se cumpliese, han señalado desde los sindicatos, supondría la mejora de muchos aspectos como la formación, las sustituciones, las ratios, la atención a la diversidad, el impulso a la escuela rural, comedores escolares, autonomía energética o software libre.



Entre las mejoras que plantea han destacado como especialmente importantes las referidas a la compensación de horas de dirección para los centros rurales y las reducciones horarias de docencia de un tercio de la jornada para mayores de 60 años y que debía haberse implementado ya y de tres sesiones para mayores de 57 años con previsión de implantarse el próximo curso.