Geroa Bai cree que se dan las condiciones para adelantar la movilidad entre Navarra y La Rioja

Actualizada 11/06/2020 a las 10:18

La mayoría de partidos navarros han coincidido este jueves en señalar que la decisión sobre el levantamiento de las restricciones para la movilidad entre comunidades autónomas se debe adoptar siguiendo criterios sanitarios.



Después de que el Gobierno de Navarra rechazara adelantar el levantamiento de estas restricciones y haya decidido mantenerlas hasta la finalización del estado de alarma el 22 de junio, la mayoría de grupos han incidido en que se debe actuar con "prudencia" en esta materia.



No obstante, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que no puede valorar la postura del Gobierno de Navarra porque "no ofrece datos, desconocemos por qué se toma esta decisión, en base a qué criterios, no hay transparencia, ha sido la tónica desde el inicio de la pandemia". Esparza ha considerado que el Gobierno "debería haber trasladado" información "al conjunto de los grupos parlamentarios y de la sociedad navarra".



Por el contrario, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado el "sentido común y la prudencia" con la que ha actuado el Gobierno de Navarra al no adelantar la posibilidad del movimiento entre comunidades. "No se quiere recorrer un camino hacia atrás. Después de todo lo que hemos pasado, una semana no puede ser el detonante para retroceder, creo que ha sido una buena decisión por parte de la presidenta y entendida por el conjunto de la ciudadanía. Todos sabremos esperar ese momento para la nueva normalidad", ha dicho.



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, sí ha considerado que se dan las condiciones para una apertura de la zona limítrofe entre La Rioja y Navarra, atendiendo a los datos sanitarios de la comunidad vecina, y ha señalado por ejemplo que muchos negocios de Viana "tienen vida en contacto con los vecinos de La Rioja". Por ello, ha planteado la posibilidad de "buscar soluciones concretas a problemas concretos". Sin embargo, ha explicado que desconocía si era posible abrir sólo esa zona a la movilidad y mantener cerradas el resto de zonas.



En todo caso, Barkos ha señalado que "no es una cuestión de estar a favor o en contra, tiene mucho que ver con la situación en que nos encontramos en término de contagios". Así, ha afirmado que "si la situación a nuestro alrededor vive un momento más difícil, tendrá que atenderse a esa situación".



El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado que su grupo viene defendiendo "la necesidad de que sea Navarra, de acuerdo con su propia situación, la que decida qué es lo mejor y si las autoridades sanitarias deciden que hay que mantener la situación hasta que se agote el estado de alarma el 22 de junio, entenderemos que es la mejor solución". "No debemos tener ninguna injerencia ni de Madrid ni de Bilbao", ha apuntado.



La parlamentaria de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que "tiene que ser la autoridad sanitaria la que determine" si la movilidad se permite a partir del 22 de junio o se adelanta y ha incidido en que en la fase 3 la responsabilidad es del Gobierno de Navarra. Ainhoa Aznárez ha recordado que "se ha producido un rebrote en Vizcaya y hay que tener un poco de precaución y cautela para ver cómo se va desarrollando ese brote".



Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apoyado la decisión del Gobierno de Navarra, que ha enmarcado en "la prudencia y la cautela" y ha dicho que "no hacemos nada pisando el acelerador si los riesgos son excesivos". Además, ha señalado que debe haber coordinación entre Comunidades Autónomas, destacando que "no vale que Navarra tome una decisión, tiene que ser compartida con las comunidades limítrofes".