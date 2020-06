Lares muestra su "preocupación por la ausencia de un plan de desescalada" en residencias de Navarra

Actualizada 10/06/2020 a las 18:07

La asociación Lares Navarra, de residencias y servicio de atención a personas mayores, ha mostrado este miércoles su "preocupación por la ausencia de un plan de desescalada" para el sector en la Comunidad foral.

La secretaria técnica de Lares Navarra, Beatriz Lacabe, ha destacado en un comunicado "la importancia que el inicio de las visitas y salidas va a tener en el estado anímico de las personas residentes" y ha subrayado que Navarra "debe contar con un plan de acción que está tardando en llegar de cara a la desescalada".

Lares Navarra celebró el pasado jueves una asamblea extraordinaria con sus 39 centros asociados para valorar la evolución y avances de la Unidad Sanitaria de reciente creación por parte del departamento de Salud.

Lacabe ha afirmado que "estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre y temor ya que los centros se están abriendo al exterior y sin embargo seguimos sin un plan que permita proteger a las personas residentes con un sistema planificado para la realización de pruebas diagnósticas" y ha señalado que, aunque "hemos tenido más de 15 reuniones en este último mes, no se ha avanzado nada" ya que "la unidad no está siendo capaz de atender la realidad existente en las residencias". "No existe capacidad de decisión y por tanto de creación de sistemas de mejora", ha asegurado.

Beatriz Lacabe ha manifestado que "desde hace semanas venimos solicitando planes de contingencia comunes" y ha señalado que "podemos entender que hacer frente a esta situación en sus inicios fuera complejo, pero en estos momentos la sociedad no nos perdonaría volver a pasar por las situaciones que hemos vivido en los meses de marzo y abril".

Los centros asociados a Lares Navarra han manifestado unánimemente su "preocupación por la ausencia de criterios centrados en las personas y no debemos olvidar que ya son muchos meses de aislamiento en las residencias", ha apuntado Lacabe.

Según la secretaria técnica de la asociación, "la solución no pasa por prohibir, sino por crear herramientas, medios humanos y materiales, protocolos y sistemas de comunicación efectivos que den cobertura a las necesidades presentes y futuras de las personas residentes ante posibles nuevos casos".

Lacabe ha explicado que en enero de 2019 Lares Navarra firmó un convenio de colaboración con los departamentos de Salud y Derechos Sociales del Gobierno de Navarra para "la mejora en la coordinación de la Atención Sanitaria en las Residencias de atención a personas mayores". "Fue difícil pero conseguimos sentar en la misma mesa ambos departamentos. Lo cierto es que poco se ha mejorado y sin duda esta crisis ha dejado latente la necesidad que desde la asociación manifestábamos", ha asegurado la secretaria técnica de la asociación.