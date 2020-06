Guarderías y casas amigas de Navarra podrán abrir como servicios para la conciliación

Actualizada 08/06/2020 a las 19:01

Las guarderías y casas amigas podrán retomar su actividad, coincidiendo con el pase de Navarra a la fase 3 de la desescalada, como servicios para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Para ello, deberán seguir el protocolo elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra a petición de la Subdirección de Familia del Departamento de Derechos Sociales. Dicho documento recoge recomendaciones para garantizar la protección de la salud frente al Covid-19 de las personas trabajadoras y de los niños y niñas que acudan a las guarderías y casas amigas.

En un comunicado, el Gobierno de Navarra ha explicado que esta medida se circunscribe dentro del plan para la transición hacia una nueva normalidad de 28 de abril de 2020, que contempla la posibilidad de apertura de centros de Educación Infantil hasta 6 años, para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización, siempre con limitación de aforo.

El Ejecutivo foral ha anunciado que no procede la apertura de escuelas infantiles financiadas por el Departamento de Educación, ni de centros educativos privados autorizados, así como tampoco de los centros de 0 a 3 años dependientes del Departamento de Derechos Sociales.

Existen, no obstante, recursos como guarderías, centros de educación infantil y casas amigas, que no regula el Departamento de Educación y que son considerados servicios para la conciliación de la vida familiar y laboral.

En Navarra hay 44 casas amigas y en torno a 60 guarderías y centros de educación infantil en distintos puntos de la geografía foral. Estas iniciativas funcionan como actividad económica privada y pueden suponer "un importante apoyo a las familias en su proceso de incorporación al trabajo", ha señalado el Gobierno navarro.

RECOMENDACIONES

El documento elaborado ahora por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra establece las pautas de actuación y recomendaciones para el funcionamiento en dichos centros. Recomendaciones que incluyen a las personas trabajadoras y los niños usuarios, en aspectos como la entrada y salida, las medidas de higiene y protección, la organización del trabajo y los espacios, la higiene de los locales y equipos, así como limpieza y desinfección.

De este modo, se pretende reducir al mínimo la diseminación del virus y disminuir los contactos entre niños y niñas.

Entre las medidas concretas que contempla, y según las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, figura una ratio de 5 niños por persona cuidadora, que será la misma durante toda la jornada. Cada grupo de menores, mas cuidadora, será cerrado y no mantendrá contacto con el resto. En el caso de las denominadas casas amigas, estos centros se regirán por la orden foral propia que las regula.

El protocolo también establece que "no es aconsejable el uso de mascarilla facial en niños y niñas de 0 a 3 años". Finalmente, y como medida complementaria, cada empresa deberá definir, con el asesoramiento de su servicio de prevención de riesgos laborales, las medidas específicas que precise su actividad y se contará con la consulta y participación de los trabajadores y trabajadoras, o sus representantes, para la adopción de las mismas.

LA PLATAFORMA 0-3, "PERPLEJA"

Una portavoz de la Plataforma 0-3, que representa a 56 guarderías de Navarra, se ha mostrado "perpleja" por este anuncio realizado por el Gobierno foral, ya que desde la asociación consideran que "no pueden abrir hasta que una Orden Foral lo diga".

"Ahora mismo hay una Orden Foral que nos prohíbe abrir, así que no podremos hacerlo hasta que haya otra Orden Foral que diga lo contrario. Consideramos que el Gobierno quiere que caiga sobre nosotras la responsabilidad de no abrir. Estamos recibiendo llamadas de madres que tienen que volver a trabajar y les tenemos que decir que no podemos abrir", explica.

Por otra parte, desde la Plataforma 0-3 consideran que el ratio de 5 niños por cuidador dificultará que la reapertura de las guarderías sea rentable y piden que el Gobierno revise el protocolo.