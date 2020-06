Denunciado un bar de Larraga por superar el aforo y no respetar las medidas sanitarias de la fase 2

Actualizada 08/06/2020 a las 13:38

Patrullas de la Policía Foral adscritos a las comisarías de Tafalla han incoado un expediente sancionador por incumplimiento de las medidas de la fase 2 de la desescalada a un local de Larraga.



Los agentes fueron movilizados debido a las quejas de varios vecinos que informaban de que un bar permanecía abierto de madrugada, con la música muy alta y lleno de gente que no guardaban ninguna medida de distanciamiento social ni de protección sanitaria.

La patrulla de la comisaría de Tafalla comprobó cómo en la terraza había más de 30 personas y en su interior otras 85 que no guardaban el distanciamiento social obligatorio ni hacían uso de ninguna medida de protección. Se observó cómo se pedían consumiciones en la barra y al igual que en la terraza no había ninguna mesa ocupada, estando todos los presentes de pie. El bar, que superaba el aforo permitido, se había transformado en una discoteca donde la gente bailaba y no se respetaban las medidas sanitarias impuestas para un bar en la fase 2 de la desescalada.



Los agentes pidieron al dueño que apagara la música y desalojara el bar. Las más de 130 personas que se formaron en el exterior seguían sin guardar el distanciamiento social obligatorio, por lo que se les informó que debían abandonar el lugar.