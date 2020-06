Esparza, a Chivite: “Nos escupe en la mano cada vez que se la tendemos”

Actualizada 04/06/2020 a las 21:42

El quinto paquete de medidas urgentes del Gobierno foral contra el coronavirus obtuvo ayer el visto bueno del Parlamento, con el apoyo de todos los grupos a excepción de Navarra Suma, que se abstuvo.



Entre las medidas el nuevo decreto convalidado destacan la ampliación a trabajadores en ERTE y autónomos afectados por la crisis del covid-19 de la posibilidad de optar a la deducción por alquiler de vivienda del programa de emancipación, que se percibe como un anticipo mensual de hasta 250 euros para el pago del arrendamiento. Así mismo, para los desempleados se retrotrae al 1 de enero la fecha relevante de inscripción como demandantes de empleo (y no sólo desde el estado de alarma del 14 de marzo) para poder optar a la deducción. Por otro lado, el abono de la deducción por arrendamiento para emancipación pasa a tener desde el 1 de julio una periodicidad mensual en lugar de trimestral. Igualmente, se renuevan automáticamente las subvenciones a titulares de contratos de arrendamiento de vivienda protegida o adscrita a la Bolsa de Alquiler que deban solicitarse entre el 1 y el 20 de julio.



Respecto a la contratación pública, se introduce la derogación temporal de las sanciones aplicables a los licitadores que retiran injustificadamente su oferta o a los adjudicatarios que no llegan a formalizar los contratos. Se trata de una opción de tipo facultativo que depende de la voluntad de las personas licitadoras. Por otra parte, se habilita a los profesionales del sector cultural para que perciban anticipos e indemnizaciones, en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas con el sector público, por un máximo de 50.000 euros.



BRONCA ALZÓRRIZ-ESPARZA



Los cuatro decretos anteriores del Gobierno recibieron el ‘sí’ unánime de la Cámara. Con el quinto de ayer, sin embargo, se rompió la homogeneidad. Navarra Suma anunció que no intervendría en el turno a favor y espoleó al socialista Ramón Alzórriz: “El señor Esparza y su grupo nunca dejan de sorprender. Es peligroso que se llegue a ciertos acuerdos y luego salen de esta manera. La lealtad no es sólo al Gobierno sino a los ciudadanos de nuestra tierra”.



El portavoz del PSN, partido de la presidenta María Chivite, arremetió contra Navarra Suma al señalar que sus dos diputados en el Congreso “no sirven para nada”. Alzórriz recurrió a las matrioshkas, conjunto de muñecas rusasque en su interior albergan otras de tamaño menor y sucesivo. “La muñeca grande es Abascal; la siguiente, Casado; la siguiente, Arrimadas; y como la última a veces sale usted o ni eso, porque son irrelevantes”, le espetó al regionalista Javier Esparza. Pese a todo, el socialista concluyó que “ahora toca sumar, no restar o confrontar”.



La respuesta del presidente de UPN fue sonora:

-No toca salir a esta tribuna y decir estupideces, señor Alzórriz -afirmó Javier Esparza-. No toca insultar a quien ose discrepar. Pero no nos han callado los violentos y no nos van a callar ustedes, señora Chivite.



El regionalista negó acuerdo alguno con el Gobierno para el quinto decreto de medidas y justificó la abstención. “De las tres novedades de vivienda, dos las planteamos nosotros en abril y votaron en contra. Ahora las copian y las traen como suyas”, apostilló. “Llevamos tres meses tendiéndoles la mano. Cuando nos abstenemos hoy, se ponen agresivos y se enfadan: usted, señora Chivite, como una niña pequeña y el señor Alzórriz como un niño grande. Nos están escupiendo en la mano cada vez que se la tendemos. Al PNV y a Bildu, no. Será porque la están manteniendo”.



El líder de UPN, para el que el PSN “se está dejando por el camino su alma y sus principios”, tendió la mano a Chivite para el Plan de Reactivación. “Reflexione sobre su agresividad. Quítense sus complejos y confíen en quienes les queremos ayudar”, le dijo a la presidenta.