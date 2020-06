Hacienda recibe desde este miércoles con cita documentación para la Renta

Actualizada 03/06/2020 a las 06:00

El acceso trasero de la oficina central de la Hacienda foral, en el número 16 de la calle Esquíroz, reabre desde este miércoles su persiana para recibir físicamente la documentación de contribuyentes que necesitan que la entidad pública elabore sus declaraciones de la renta. Una entrega de documentación para la que previamente los interesados habrán tenido que solicitar cita previa y que sólo podrán realizar los mayores de 60 años y con dificultades para el trámite digital.

Las citas de este miércoles ya están cubiertas. El lunes, último día con datos actualizados completos, se dieron 316 citas para entrega de documentación presencial y 260 para la entrega por el Registro General Electrónico, según la información facilitada desde Hacienda foral.

Este miércoles será el primer día de atención presencial para la Renta en las oficinas de la Hacienda desde que el pasado 6 de mayo arrancara una atípica campaña con algo más de 200.000 propuestas de declaración puestas a disposición de los contribuyentes. Con el nuevo servicio de recogida física de documentación, una adaptación del Servicio de Renta Guiada, los técnicos del organismo podrán realizar la declaración de las personas que lo soliciten. Deben acudir identificadas con su DNI o NIE y con la documentación que habitualmente necesitan para hacer la declaración. Si la información que aportan es completa no deberán realizar ningún otro trámite. La declaración se les entregará por correo postal al tratarse de personas con dificultad en el trámite digital (aunque también estará disponibles para su consulta en la web renta.navarra.es).

REFUERZO DE PERSONAL

Un equipo de cuatro personas será el encargado de recibir la documentación de las personas que hayan solicitado cita. Habrá, además, personal de apoyo para el escaneo de esa documentación y el registro y otra serie de personas que confeccionarán las declaraciones a partir de la documentación entregada. Todo esto, independientemente del personal que atiende los teléfonos de consulta y de cita previa. El horaria de atención será de 8.30 a 14:40.

De forma adicional, Hacienda mantendrá activa la opción de entrega de documentación a través de medios electrónicos y los contribuyentes podrán seguir realizando su declaración a través de internet en la página web renta.navarra.es. También tienen ya a su disposición la opción de presentar la declaración a través de entidades colaboradoras que esta operativa desde del 1 de junio.

Fue ese día cuando las oficinas de Hacienda en Pamplona -también las de Tudela, Estella, Tafalla y Santesteban- volvieron a abrir las puertas para realizar otros trámites de forma presencial y siempre previa solicitud de cita previa (a través de la página web hacienda.navarra.es o a del teléfono 948 50 51 52). Trámites como la recepción y registro de instancias, declaraciones de IVA, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y la emisión de certificados digitales y Cl@ve. En total se han entregado 2.447 citas. Desde el lunes han sido muchos los contribuyentes que se han acercado hasta la calle Esquíroz ante la imposibilidad de conseguir una cita en los teléfonos habilitados. Algo, justifica Hacienda, que viene siendo habitual en los últimos años.

Este martes, el goteo de contribuyentes fue incesante. Pocos de los que se acercaban hasta las oficinas de Hacienda tenían claro lo que debían hacer y se juntaban en corrillos para compartir su malestar y tratar de despejar algunas de sus dudas. Una buena parte de ellas versaban sobre la declaración de la renta. Como ocurrió el lunes, al vigilante de seguridad, encargado de verificar que los que entraban en las oficinas tenían cita, le tocó afanarse para explicar el procedimiento sin caldear demasiado los ánimos. “No tengo internet y llevo llamando desde ayer (el lunes) para pedir citar pero no me cogen el teléfono”, le confiaba algo contrariado un contribuyente. “¡Y yo qué culpa tengo de que ese sea el sistema! Por teléfono o por internet, no hay más”, le respondía tajante. Y así una y otra vez porque en las escenas que se vivieron ayer a las puertas de Hacienda únicamente cambiaba uno de los interlocutores. El vigilante no tuvo más remedio que seguir en su puesto toda la mañana.