Irache pide "mantener un sistema sanitario de calidad" y reforzar la economía

Actualizada 27/05/2020 a las 11:00

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha pedido al Gobierno foral, de cara al plan de reactivación en el que trabaja, que se "mantenga un sistema sanitario de calidad" y se adopten medidas que "refuercen la economía de la comunidad".

Estas son algunas de las propuestas que ha trasladado en el Consejo Económico y Social (CES) la asociación, que reclama "contar con recursos sanitarios de calidad y planificar a medio y largo plazo para estar preparados ante posibles situaciones similares".

En su opinión, "esta situación ha puesto de manifiesto la importancia de una planificación a medio y largo plazo de los recursos para ir, no solo respondiendo a las necesidades sanitarias inmediatas de la sociedad, sino adelantándose, previendo posibles situaciones que se puedan dar para que, si suceden, la reacción sea lo más eficaz y ágil posible".

Asimismo, en un comunicado, Irache ha puesto de manifiesto que "la incertidumbre económica puede llevar a unas mayores dificultades de jóvenes y de familias para disponer de ingresos con los que pagar una casa o un alquiler". Por ello, ha defendido que "desde la Administración se debe equilibrar el mercado, buscar precios y rentas adecuadas, y asegurar una cobertura mínima".

En este sentido, Irache ha planteado "un mayor impulso del alquiler con opción a compra, como fórmula que pueda permitir un primer acceso y no suponga una renuncia al ahorro para una posterior compra". Y también ha pedido "medidas para que las familias que no cuentan con ingresos suficientes no se queden sin un techo donde vivir".

Por otra parte, Irache ha remarcado que "la pandemia ha mostrado la importancia de apoyar el tejido productor y comercial cercano como modo de sostenimiento social" y ha apostado por "apoyar a los productores navarros y al comercio de cercanía". "Debe ser un eje estratégico favorecer el circuito corto y una información sobre sus características, como la calidad del producto, la sostenibilidad ambiental y social y su importancia en el mantenimiento económico", ha sostenido.

Entre otras propuestas, la asociación también ha reclamado "favorecer ventas asequibles de turismos nuevos, especialmente de aquellos modelos más sostenibles con el medioambiente; nuevas formas de movilidad y el mayor protagonismo de otros vehículos; y fomentar la producción y venta de electrodomésticos y productos de calidad y duraderos en el tiempo, sostenibles y eficientes energéticamente".

Además, Irache ha defendido que hay que "impulsar la marca Navarra mediante un turismo rural atractivo, cómodo y seguro" y ha considerado que la Comunidad foral "debe fortalecerse ofreciendo un entorno natural cautivador y una oferta de alojamiento basada en el confort, la comodidad y la seguridad".

Por otro lado, Irache ha reivindicado que "en esta época de dificultades, el fortalecimiento económico debe servir para reforzar la solidaridad y la cohesión social" y ha reclamado que "todos los ciudadanos avancemos los más juntos posibles y estrechar el margen de desigualdad".

Para la asociación de consumidores, "habría que reforzar los servicios que prestan bancos de alimentos u organizaciones sociales de todo tipo para ayudar a los más necesitados", ya que "sólo una economía que revierte en la mejora de vida de las personas tiene sentido".

Y ha incidido en que "es un momento para acordar las coordenadas de un fortalecimiento económico basado en la cohesión social y la sostenibilidad".

"Debemos reforzar lazos que creen un tejido local más resistente, para garantizar los derechos básicos y el bienestar de la ciudadanía. En ello, el consumidor debe ser un agente imprescindible. Se le debe dar los instrumentos para colaborar en este fortalecimiento, ofreciéndole toda la información necesaria y haciéndole ver la importancia de su rol y sus decisiones", ha apuntado.