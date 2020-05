El Gobierno de Navarra reabre este lunes 6 registros e incrementa su actividad

Actualizada 23/05/2020 a las 12:17

El Gobierno de Navarra va a retomar la atención presencial con la apertura de registros, y va a incrementar su actividad en ámbitos como el sanitario, medioambiental o policial a partir de este lunes, 25 de mayo, como consecuencia del pase de la Comunidad foral a la fase 2.

Para ello, los diferentes departamentos de la Administración Foral están trabajando en las disposiciones normativas necesarias y en la puesta a punto y acondicionamiento de los puntos de atención a la ciudadanía.

Entre los cambios más significativos figura la apertura de seis oficinas de registro y atención a la ciudadanía, cinco en Pamplona y una en Tudela. En todas ellas, se atenderá presencialmente sólo mediante cita previa.

Además, en el ámbito sanitario se retomarán, en la medida de lo posible, los programas de vacunaciones y de detección precoz (cáncer de colon y mama), y se incrementarán las inspecciones a establecimientos alimentarios y de hostelería, y las analíticas de aguas y alimentos. Por su parte, la Policía Foral aumentará los controles de tráfico, tanto de velocidad como de alcohol y drogas.

La 2ª fase va a suponer también una ampliación de las posibilidades de ocio, por lo que Salud ha regulado el uso de las zonas de baño de Navarra. Además, los espacios naturales y singulares contarán con cartelería y personal para recordar las medidas preventivas frente al COVID-19.

APERTURA DE REGISTROS

A partir de este lunes abrirán seis puntos de atención ciudadana y registros a la atención presencial. Todos ellos, han sido dotados con mamparas y otro tipo de medidas de separación y prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los trabajadores.

En Pamplona, se trata del Registro General (Avda. Carlos III 2), Registro de Derechos Sociales (C/ González Tablas 7), Registro de Educación (Cuesta Santo Domingo s/n), Registro de Salud (C/ Tudela 20), y el Registro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (C/ González Tablas 9) donde se retomará las gestiones presenciales relacionadas con la inscripción de maquinaria agrícola y con los arrendamientos rústicos. En Tudela, lo hará la Oficina de Atención Ciudadana de Tudela (Plaza de los Fueros 5 - 6).

La atención presencial se realizará, exclusivamente, mediante cita previa, que se puede solicitar a través de estos canales: internet ​​​​​​ y teléfono 848 42 70 00 (en horario de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas).

A lo largo de la semana abrirán también el registro del Hospital Reina Sofía en Tudela (carretera Tarazona s/n), el martes, 26, y el del Instituto de Salud Pública y Laboral en Landaben (polígono de Landaben, calles E y F).

No obstante, se recuerda a la ciudadanía que, si sólo desea solicitar información, puede utilizar otros canales de atención diferentes al presencial, como son el email navarra@navarra.es y el teléfono 012 ó 948 012 012.

SE RETOMAN PROGRAMAS DE SALUD

Por su parte, el Departamento de Salud amplía también sus actividades. Así, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra intentará recuperar, a partir de esta semana, los programas de vacunaciones, así como los de detección precoz, fundamentalmente los de cáncer de mama y colon, adecuándolos a la capacidad que tengan tanto Atención Primaria como Atención Especializada para llevar a cabo los procesos de confirmación diagnóstica y tratamiento que se deriven de los casos detectados. Por su parte, continuarán los programas de hipoacusia neonatal y metabolopatías congénitas.

En la atención hospitalaria, se continúa con el aumento progresivo de la actividad en consultas e intervenciones que se inició ya a finales de abril, manteniendo las necesarias medidas de seguridad para profesionales y pacientes y vigilando siempre la evolución de los datos epidemiológicos.

Asimismo, en Atención Primaria, que también está aumentando poco a poco su actividad, se va empezar a retomar el seguimiento y control de los pacientes crónicos.

Además, se retomarán las visitas a empresas, tanto en relación al COVID-19 como en cuanto a la prevención de riesgos laborales, así como los reconocimientos médicos de ingreso en la Administración y de personas de baja médica.

La apertura prevista de nuevos establecimientos alimentarios y hosteleros en la fase 2 originará un aumento de las inspecciones alimentarias y también de las muestras analizadas en el laboratorio de Seguridad Alimentaria.

Por otra parte, continuará el servicio de distribución de materiales preventivos de la COVID-19 en atención a la demanda de ayuntamientos, entidades, establecimientos y ciudadanía en general.

OCIO Y TRANSPORTES

Las nuevas condiciones de la 2 fase permitirán un aumento de las posibilidades de ocio, entre ellas, la autorización del uso de zonas de baño en Navarra. Su utilización será regulada por una Orden Foral de la consejera de Salud, de forma que puedan abrirse al público a partir del lunes. Las condiciones serán similares a las establecidas por el Ministerio para las playas: no acudir si se está enfermo o se padecen síntomas compatibles con la COVID-19, garantizar la distancia física de 2 metros y mantener medidas higiénicas, especialmente el lavado frecuente de manos.

En lo que se refiere a los 36 espacios naturales, singulares e itinerarios de la Comunidad foral de la Red Explora, y aunque estos ya se podían visitar, en previsión de que aumente el flujo de público, se van a incrementar las medidas informativas. Así, se ha diseñado cartelería sobre medidas higiénicas y se contará en estos lugares con personal formado especialmente en la prevención y desinfección de espacios frente a la COVID-19.

Por su parte, la Dirección General de Transportes autorizará un aumento de los servicios de transporte regular interurbano de viajeros por carretera, adaptándolos a las nuevas necesidades de movilidad. En este sentido, se monitorizarán los datos de ocupación y de prestación de servicios, con el objeto de adecuar la oferta a la demanda real.

CULTURA Y EDUCACIÓN

Aunque no es una consecuencia directa del paso a la fase 2, ya que su apertura estaba permitida desde la fase 1, a partir de este lunes comenzarán a habilitarse, de forma paulatina y gradual, los espacios culturales, tal como se informó ayer.

El proceso comenzará el día 25, con la apertura del Archivo Contemporáneo de Navarra. Este mismo día, las bibliotecas reabren los buzones o espacios para depositar obras en préstamo, y a partir del día 1 de junio se añade la posibilidad de préstamo con cita previa en 70 bibliotecas.

Por su parte, el Departamento de Educación ya aprobó la pasada semana los cambios previstos con motivo de la 2 fase, que comenzarán a aplicarse en junio. Se iniciarán el 1 de junio, con la vuelta a las aulas, de carácter voluntario, para los alumnos de 2º de Bachillerato. A ello, seguirán la apertura de escuelas oficiales de idiomas, centros de adultos y Zubiarte, y centros educativos que se requieran para la celebración de pruebas de acceso a diferentes enseñanzas.

CONTROLES DE TRÁFICO, AFORO Y MOVILIDAD

Desde Policía Foral se va a velar por el cumplimento de las medidas establecidas y específicamente de las normas fijadas para la fase 2, mediante el control de aforos en terrazas e interiores de establecimientos de hostelería, vigilancia del número máximo de personas permitido (15), distanciamiento físico y uso de mascarillas. También atenderán el cumplimiento de los aforos autorizados en parques comerciales (30%) y comercio minorista.

Ante el previsible incremento de la movilidad, Policía Foral irá aumentando el número de controles de velocidad y de alcohol y drogas y seguirá velando porque se cumplan las normas de movilidad con especial vigilancia ante posibles desplazamientos interprovinciales.