Remírez pide a Casado prudencia y que deje a Navarra en paz

Actualizada 20/05/2020 a las 14:12

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha criticado la "irresponsabilidad" del presidente del PP al referirse a lo que sucede en la Comunidad Foral, por lo que le ha pedido que sea "más prudente" y deje a Navarra en paz en sus "trifulcas partidistas"



Preguntado por las declaraciones de Casado en el Congreso, en las que ha considerado que en Navarra se está poniendo "una alfombra roja al terrorismo" al no impedir actos de apoyo al preso de ETA Patxi Ruiz, en huela de hambre en la cárcel de Murcia, Remírez ha afirmado que el dirigente popular demuestra no conocer la realidad.



"Demuestra, como es habitual en él, muy poco conocimiento de la realidad social y de la convivencia en Navarra", donde "la inmensa mayoría de la sociedad vive v en paz y en libertad", ha dicho Remírez en conferencia de prensa, por lo que ha pedido el presidente del PP y a otros dirigentes políticos que "dejen a Navarra en paz en su trifulca partidista".



Tras subrayar que "nada aportan al bien común", el vicepresidente ha añadido que España es una democracia con derechos fundamentales recogidos en la Constitución que no pueden ser limitados salvo intereses mayores como la salud publica, por la que el delegado del Gobierno en Navarra ya ha prohibido varias convocatorias.



Sin embargo, ha agregado, cuando se incumple una resolución, como ha sucedido con algunos de los actos de apoyo a Ruiz, "la solución no es directamente disolver o crear un conflicto mayor, sino que se hace una ponderación con un criterio exclusivamente técnico, en este caso policial".



Por eso Remírez ha defendido que se ha actuado de "manera equilibrada y proporcionada, como actuaron otros delegados y delegadas del Gobierno del PP cuando permitieron manifestaciones de la misma índole y otras no se permitieron, y nadie dijo que se estaba poniendo una alfombra roja al terrorismo".



"Hay que ser muchísimo más prudente", ha subrayado, y comentado que si Pablo Casado "paseara o viniera más por aquí comprendería lo que es la realidad de Navarra y no haría esas declaraciones o quizás las seguiría haciendo de acuerdo a la irresponsabilidad que suele tener".