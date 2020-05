Covite pide al Gobierno que "no ceda al chantaje" del preso Patxi Ruiz

Actualizada 20/05/2020 a las 14:02

Covite ha pedido al Gobierno que "no ceda al chantaje" del preso Patxi Ruiz, expulsado de ETA en 2017 y actualmente en huelga de hambre para reclamar su excarcelación.



Este colectivo de víctimas del terrorismo ha hecho público un comunicado este miércoles en el que exige que "no se repitan las cesiones vergonzosas que se dieron con los gobiernos de Zapatero y de Rajoy con los presos de ETA Iñaki De Juana Chaos y Iosu Uribetxebarria Bolinaga, respectivamente".



Además expresa su "preocupación" por el "acoso" que está sufriendo el PNV, el PSE y Podemos por parte "de radicales de la izquierda abertzale" que apoyan las reivindicaciones de Ruiz, y acusa a EH Bildu de ser "cómplice del aumento de la violencia y la intimidación" por "no emitir una condena tajante ante estos ataques y salir en defensa del etarra preso".



"Este acoso que anoche fue llevado al máximo con el ataque que sufrió la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, en su vivienda particular. ETA ya no nos mata, pero el odio y los postulados totalitarios siguen intactos en la izquierda abertzale", denuncia Covite en un comunicado.



La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, señala que la izquierda abertzale "siempre ha reclamado" la puesta en libertad de los reclusos de ETA, "puesto que los considera presos políticos", pero advierte de que "en un Estado de Derecho no tiene cabida la excarcelación gratuita de un terrorista como Patxi Ruiz", condenado por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero.



Indica que el portal del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión (ATA) ha anunciado que Ruiz está en huelga de hambre y sed, y añade que esta medida de protesta "no es más que una excusa del sector más radical y violento", agrupado bajo esas siglas, "para llevar al máximo la presión con el fin de lograr sus aspiraciones, aprovechando la situación de crisis sanitaria".



"Quedan todavía terroristas prófugos que las FSE deben detener. Y se debe prestar mucha atención a los disidentes de ETA agrupados bajo las siglas de ATA, ya que están fuertemente ideologizados y fanatizados", recalca.



Añade que "estos últimos días están demostrando que están muy organizados y que disponen para ello del amparo de la izquierda abertzale, como ha quedado patente con el comunicado emitido por EH Bildu".

Covite critica "la propaganda de la izquierda abertzale respecto a lo que EH Bildu califica como una política penitenciaria de excepción"".



Denuncia también "las acusaciones de EH Bildu de que el Estado no garantiza la integridad física y el respeto a los derechos de los presos poniendo en riesgo la vida del etarra Patxi Ruiz" porque "Son puras mentiras para seguir sacando rédito político de los presos de ETA, cuando la realidad es que la izquierda abertzale no permite a los etarras presos desvincularse de la banda terrorista, impidiendo así que sean trasladados a cárceles vascas".



"Instituciones Penitenciarias jamás pondrá en riesgo la vida de Patxi Ruiz, ya que, con la autorización de un juez, se procedería a la alimentación forzosa. Existen protocolos de actuación para este tipo de casos", destaca.



