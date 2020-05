Las empresas del transporte se oponen a los peajes para camiones en 5 vías en Navarra

19/05/2020 a las 06:00

“No nos imaginábamos esto”, asegura Alberto Latorre, coordinador de la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna). Es la muestra de cómo el plan del Gobierno de María Chivite para instaurar peajes para camiones en cinco carreteras de la Comunidad foral ha caído como un jarro de agua fría en el sector navarro del transporte, dedicado a la obligación generalizada de afrontar la crisis económica que va de la mano de la sanitaria del coronavirus.

Hasta el momento únicamente había sobrevolado la posibilidad de que los camiones tuvieran que pagar por recorrer la N-121-A (Pamplona-Behobia), aunque sin definición alguna y como alternativa disuasoria para desviarlos hacia otras vías de comunicación con mayor capacidad. Pero el Ejecutivo, en una propuesta detallada que hizo pública el pasado viernes por la tarde, no sólo ha concretado su objetivo de poner peaje para los vehículos pesados en la N-121-A: lo plantea también en la A-10 (Irurtzun-Alsasua), la A-15 (Irurtzun-Andoain), la A-1 (Ziordia-Etxegarate), y el tramo entre Castejón y Cortes de la A-68. El departamento de Cohesión Territorial ha calculado que Navarra ingresaría con los peajes a camiones en esas cinco vías 45 millones de euros al año, que se destinarían a financiar el desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz, la conversion de la N-121-A en una vía 2+1 y el mantenimiento de las cinco carreteras citadas. La gestión de éstas correspondería a una empresa pública de nueva creación, según el estudio del Gobierno, que cifra en 15 millones de euros la inversión para la instalación de los pórticos de peaje y en 0,2066 €/km la tarifa que pagarían los camiones.

Tradisna asegura que “la oposición es rotunda”. Ignacio Orradre, secretario general de ANET, Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística, habla de “oposición total a una medida oportunista”. Tradisna contabiliza unos 820 asociados. ANET, 350. “En un escenario en el que se prevé una recesión, ante una falta de presupuesto se está cargando al sector privado algo que debía haber asumido por el sector público durante muchos años de manera previa. Si todos los años se hubiera dotado presupuestariamente la cuantía que el propio Plan Director de Carreteras establecía, hoy no tendríamos este problema. Es un problema que viene de lo público y acaba cayendo en el sector privado. Y es oportunista ahora porque, encima, el escenario es de recesión. Y no quieren ver que perjudican al empresariado navarro en su globalidad”, subraya Orradre.

El propósito del Ejecutivo de PSN, Geroa Bai y Podemos de instaurar peajes para camiones se fundamenta en la directriz europea de ‘quien usa paga’ y ‘quien contamina paga’. “El sector está pasando momentos difíciles y creemos que ya colabora y aporta una cantidad muy importante de impuestos a las arcas públicas. El argumento de que el que contamina paga nos parece malo, ya que todos contaminamos, no sólo los camiones. En el caso de colocar peajes, tendría que ser para todo el mundo, no sólo para el transporte”, expone el coordinador de Tradisna, para quien el momento actual no es el más adecuado para plantear los peajes: “Da la sensación de que, como tocar otros sectores es complicado, recortar en sanidad es impensable, se toca al transporte. Las empresas del transporte forman parte de un sector considerado estratégico en esta crisis, que seguramente se va a traducir en un descenso de la actividad”.

Con los peajes, Alberto Latorre prevé un sobrecoste para los transportistas cuya afección extiende Ignacio Orradre. “Es el empresariado navarro el que más está utilizando estas carreteras, y no sólo el transportista. Al final, a Volkswagen le va a costar más sacar cada uno de los coches, al de los congelados también... A cualquier tipo de industria le va a afectar”, relata. Ciñéndose a las empresas del transporte, el secretario general de ANET avista “dificultades de financiación”. “No cobramos inmediatamente de nuestro cliente y la factura del peaje nos va a llegar de manera inmediata, como la del gasóil. Las empresas van a tener que necesitar una mayor liquidez. Y luego va a suponer más trámites burocráticos, que quizás es lo de menos, y va a tener un traslado al resto de la industria, con un incremento de precios de los productos navarros”, agrega.

¿COMPENSACIONES FISCALES?

Desde Tradisna se aboga por negociar con el Gobierno si cabe “algún resquicio” para que el transportista navarro salga menos perjudicado. De momento, considera “inviable” eximir del pago del peaje a las empresas forales, en detrimento de las del resto de España o las extranjeras. “Si el peaje se instaura, tiene que ser para todas. Una de las cosas que habrá que hablar con el Gobierno es de qué manera se puede compensar a las empresas, como la vía fiscal, aunque también es muy complicado. Cuando Guipúzcoa colocó los peajes, trataron de favorecer al transporte guipuzcoano y Europa se lo echó atrás”, recuerda Latorre. “La política de euroviñetas no permite distinguir al empresariado de fuera del navarro. Te pones en la misma situación cuando estás rodando por nuestras carreteras todos los días, y el que va a Europa pasa dos veces a la semana como mucho”, señala Ignacio Orradre.