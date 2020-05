Opinión de los partidos navarros sobre el peaje a vehículos pesados

Actualizada 18/05/2020 a las 14:51

La mayoría de partidos del arco parlamentario navarro considera "interesante" la propuesta que ha hecho el Gobierno de Navarra para implantar peajes al tráfico pesado en varías carreteras de la Comunidad foral, una opción que, sin embargo, Navarra Suma cree que es un primer paso para una "subida de impuestos encubierta".



Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que éste es "un momento para ayudar a pymes y transportistas y me sigo sin explicar por qué en un presupuesto de Navarra recién aprobado, con más de 4.300 millones de gasto, no están recogidas las consignaciones necesarias para mantener las carreteras y acometer las obras nuevas".



Javier Esparza ha considerado que el Gobierno plantea "una subida de impuestos encubierta y este es un primer paso". "¿Quién nos asegura que no vamos a terminar pagando peaje todos? Porque una vez que se ponen esos arcos qué más da, después de los pesados ya vendrán los ligeros y los más ligeros", ha dicho, para señalar que "es imprescindible un acuerdo con el sector, sin ese acuerdo, con nosotros no hay nada que hablar".



El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, se ha mostrado totalmente de acuerdo con la propuesta del Gobierno de Navarra y ha afirmado que "es muy fácil explicarle a la ciudadanía navarra que está pagando impuestos que con los impuestos de los navarros se mejoran carreteras, y que por esas mismas carreteras pasan miles de camiones de Europa y España que no pagan sus impuestos en Navarra pero que destrozan esas carreteras". "Entendemos que esos camiones deben contribuir porque estamos hablando de un impuesto finalista para recuperar ese tipo de vías", ha planteado, para afirmar que el Gobierno ha manifestado que estudiará el caso concreto de los transportistas navarros que ya están pagando impuestos en la Comunidad foral.



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha incidido en que la propuesta del Gobierno de Navarra es "interesante" y es "una fórmula que es una realidad en territorios limítrofes con resultado más que razonable". "Busca que un capítulo de enorme coste económico y de dinero público como el de las carreteras tenga un canal de financiación que no tenga que depender de los presupuestos de cada año. En ese sentido, lo consideramos favorable", ha dicho.



No obstante, ha explicado que le "preocupan aquellas empresas de transporte navarras que tienen su fiscalidad en el territorio y ya aportan a los presupuestos esfuerzo fiscal", por lo que ha planteado que habría que "buscar la fórmula que no les castigue dos veces".



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que en la propuesta del Gobierno "hay cuestiones importantes que se pueden tomar en consideración", aunque ha afirmado que su grupo no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto. "Hay debates de cómo deben financiarse las carreteras, si desde los presupuesto o con impuestos específicos, pero es un debate profundo que estamos analizando en este momento. Creemos que hay elementos interesantes en la propuesta del Gobierno pero tenemos que analizarla", ha señalado.



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha considerado "adecuada" la iniciativa del Gobierno porque "todas las regiones del entorno tienen peajes, también Francia, y Navarra está siendo un pequeño paraíso fiscal para el transporte pesado de mercancías, que es el que más deteriora nuestras carreteras. "Necesitamos una fuente de financiación para las carreteras, que urge rehabilitar", ha asegurado.



Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha planteado que el peaje podría ser "una medida disuasoria interesante", aunque ha planteado que "tenemos nuestras dudas porque creemos que todas las infraestructuras han de abordarse desde los impuestos y los presupuestos".



Te puede interesar