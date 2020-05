Salud incide en que la población navarra no está protegida frente al coronavirus

15/05/2020 a las 06:00

Responsables del departamento de Salud incidieron ayer en el hecho de que la población navarra, como sociedad, no está protegida, o al menos lo está muy poco, frente al coronavirus. Los resultados del estudio nacional de seroprevalencia realizado entre el 27 de abril y el 11 de mayo apuntan a que sólo un 5,8% de los navarros han desarrollado anticuerpos frente al virus y, por lo tanto, tendrían defensas. “Tenemos pocas defensas y eso quiere decir que somos vulnerables”, indicó la consejera de Salud, Santos Induráin.

En la misma línea, Nieves Ascunce, jefa de Epidemiología de Salud Pública, destacó que, con estas cifras, no se podrá evitar la transmisión de la infección solo por la vía de la protección colectiva. “Tiene que haber una protección generacional, porque la gente joven puede tener una afectación más leve, pero nuestros mayores son los más vulnerables”, añadió Induráin.

Por este motivo, ambas pidieron “prudencia” y “responsabilidad” a la población en la actual fase de desescalada. En concreto, Ascunce destacó la importancia de mantener el virus “a raya” mediante la detección precoz de nuevos casos, para lo que se analizan con PCR todos los casos con síntomas, aunque sean leves, en Atención Primaria así como sus contactos y, si es preciso, se aíslan. Junto a esta actuación, insistieron en que es preciso mantener la distancia de seguridad (dos metros) entre personas, así como en el lavado de manos y el uso de mascarilla en los puntos indicados.

Actualmente, los nuevos casos que se registran cada día se encuentran estables. Y, en este sentido, desde Salud Pública indicaron que no se ha producido en Navarra un aumento de casos confirmados entre los niños, al menos hasta el momento, tras dos semanas de salidas autorizadas. “Los casos sospechosos van en aumento pero insistimos en que se contacte con el sistema sanitario. Que haya casos sospechosos no quiere decir que las cosas vayan mal”, explicó Nieves Ascunce. Lo cierto, añadió, es que los casos sospechosos no se confirman al final como positivos a coronavirus. “No hay nada que nos haga pensar que hay una incidencia de casos confirmados superior, pero son muy pocos y todo está sujeto a mucha variabilidad”, añadió.

Respecto al estudio de seroprevalencia, en el que han participado 1.737 navarros, indicó que la próxima semana se realizará la segunda parte y pidió a los ciudadanos elegidos que vuelvan a participar. “Nos va a enseñar si hay negativos que pasan a ser positivos y dónde se han podido contagiar. Es importante para tomar decisiones”, resaltó.