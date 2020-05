La directora de Salud Pública de la OMS recomienda a Navarra investigar cómo han sido los nuevos contagios

Actualizada 13/05/2020 a las 12:03

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha recomendado a Navarra realizar una investigación para saber cómo se han producido los nuevos contagios por coronavirus en la Comunidad y "entender cómo se ha mantenido la transmisión" en el confinamiento.

En su opinión, se trataría de un estudio "muy interesante" e "importante" para "entender dónde se falló y cuáles son las medidas que no se cumplieron, no para penalizar a nadie, sino para entender muchísimo más".

Neira ha afirmado, en una entrevista en Navarra Televisión, que la Comunidad foral se debería centrar en estos nuevos casos "no sólo para aislarlos y para trazar y detectar contactos, sino también para llegar al fondo, ya que son tan pocos casos, para entender dónde se produjo".

"Sería un caso de estudio muy interesante y estoy segura de que la consejería lo estará haciendo y obtendrá información que puede ser muy útil para entender qué pasa después de ocho semanas de confinamiento, por qué hay transmisión y por qué se produce", ha dicho.

Asimismo, la representante de la OMS ha pedido "sentido común y cautela" ante la desescalada en la que, según ha expuesto, se están detectando dos tipos de actitudes, "personas que se lanzan en una euforia permanente y que parece que han perdido el miedo" y "otra parte de la población que ha quedado traumatizada y sigue teniendo miedo".

A su juicio, "la cuestión sería ni ese exceso de euforia que tienen algunas personas, pero tampoco caer en el pánico ni en el terrorismo psicológico". "Hay que volver a lo básico, recordar las medidas básicas de higiene y sentido común", ha remarcado María Neira, para incidir en que en estos momentos es necesario mantener la distancia social y el lavado de manos.

Unas medidas de higiene, ha agregado, que "tendríamos que tener casi siempre" y que deben acompañarse con no llevarse las manos ni a la boca, ni a la nariz ni a los ojos para que "no seamos nosotros nuestros propios inoculadores". En este sentido, ha remarcado que "el hecho de llevar guantes no va a impedir esa inoculación en nuestra boca o nuestra nariz", por lo que ha pedido "mucho cuidado con eso también".

"Hay que tener prudencia, es una fase en la que hay que tener mucha cautela precisamente porque se han tomado medidas tan excepcionales y dramáticas como es el confinamiento y parar toda la economía de un país, cosas que nunca se habían hecho", ha subrayado la representante de la OMS.

Respecto a la posibilidad de abrir los centros escolares este curso, Neira ha manifestado que "es cierto que todavía es muy rara la prevalencia en los niños, son casos muy aislados, pero es verdad también que tenemos que tener unas medidas de prevención y precaución adaptadas a ellos y va a ser muy difícil que ellos mantengan la distancia". Así, ha reclamado "precaución, sin alarmismo ni ningún tipo de drama".

Finalmente, sobre cuándo podría estar lista una vacuna contra el coronavirus, ha afirmado que hay seis en estudio clínico "muy avanzado" y que hay "esperanza en ellas", pero "se tardaría entre nueve y 18 meses". "Hay una serie de pasos y etapas que no se pueden saltar pero lo máximo que se va a acelerar se va a hacer", ha comentado.