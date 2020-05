La Universidad de Navarra destina 2 millones más a becas ante la crisis del coronavirus

Actualizada 12/05/2020 a las 14:06

La Universidad de Navarra, que trabaja para un comienzo de las clases de forma presencial en septiembre, si lo permiten las autoridades sanitarias, va a destinar dos millones de euros más a becas para estudiantes de grado y de máster cuyas familias atraviesen dificultades económicas debido a la crisis del coronavirus.

De esta forma el presupuesto global destinado a becas para el próximo curso ascenderá a 6,5 millones de euros, incluidos otros programas como Becas Alumni, según el plan aprobado por el equipo de gobierno del centro académico.

El objetivo es que estas becas beneficien a alrededor de 3.000 alumnos, mil más que este año.

La Universidad además va a solicitar ayuda a antiguos alumnos, empresas, instituciones y donantes que "quieran contribuir a formar una nueva generación de profesionales, capaces de afrontar los desafíos futuros", apunta al respecto el rector, Alfonso Sánchez-Tabernero.

Este incremento de las ayudas es uno de tres ejes del plan denominado Prepara2, diseñado para afrontar el próximo curso académico y hacer frente a la crisis generada por la pandemia.

Este martes el rector se ha dirigido a todos los empleados en una sesión "online", en la que ha explicado las medidas que la entidad tiene previstas para estos próximos meses y para el curso 2020-21.

"Nuestra docencia tiene esa finalidad formativa y la crisis no ha hecho más que reforzarla", ha sostenido el rector que ha indicado que trabajan con "un objetivo claro: el comienzo de las clases de forma presencial el próximo 1 de septiembre, siempre que lo permitan las autoridades y aplicando todos los protocolos sanitarios".

No obstante, no descartan la docencia "online" en caso de que fuera necesario, si hay estudiantes que no pueden asistir a clase temporalmente o si hubiera que volver a cerrar las aulas. En todos los escenarios posibles, "los profesores impartirán una docencia de calidad, de cada profesor a cada alumno, de manera que no se vea deteriorado su rendimiento académico", ha asegurado.

De cara al curso que viene, el servicio de Calidad e Innovación continúa trabajando para diseñar nuevas metodologías docentes que estimulen el aprendizaje-servicio y el trabajo intelectual y colaborativo, incorporando todo lo que, de forma acelerada, se ha aprendido durante los meses de marzo, abril y mayo.

Dentro del plan Prepara2 se incluyen medidas como la posibilidad de hacer la prueba PCR, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, a estudiantes y empleados y se ha establecido un protocolo sanitario en caso de detectar síntomas de COVID-19 y los estudiantes recibirán información específica sobre cobertura sanitaria.

También se han establecido medidas de prevención e higiene en los espacios del campus que incluyen, entre otras: promover el distanciamiento, controlando aforos y flexibilizando los horarios para evitar aglomeraciones; el uso generalizado de mascarilla y alcogel; y se han empezado a colocar mamparas protectoras en distintos puestos de trabajo.