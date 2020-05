Arasti apela a la "responsabilidad individual" para no retroceder en la fase 1

Actualizada 12/05/2020 a las 15:22

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha apelado a la responsabilidad individual como un factor clave para el avance de Navarra en la Fase 1 de la desescalada que comenzó este lunes.

En una nota, Arasti ha recordado la importancia de que la población siga cumpliendo las restricciones previstas en esta fase, por ejemplo, el respeto de las franjas horarias, la obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte público o el límite de hasta diez personas en las reuniones autorizadas. Y ha señalado que, en todo caso, "es fundamental respetar las medidas de higiene y de distanciamiento social".

El delegado del Gobierno ha manifestado que "el Covid-19 sigue entre nosotros, por lo que, si bien la población ha dado un paso más hacia la nueva normalidad, es fundamental no bajar la guardia y seguir extremando las precauciones". "Muchas personas han muerto, otras siguen enfermas, el sistema sanitario se ha visto sometido a un enorme presión y todo eso es algo que no podemos olvidar", ha dicho, para agregar que "no podemos relajarnos porque cualquier exceso de confianza puede suponer una vuelta atrás, cada error puede tener un alto coste".

Navarra es una de las comunidades que, desde este lunes, se encuentran en la Fase 1 de la desescalada, lo que permite mayor movilidad para la ciudadanía, así como la posibilidad de realizar reuniones de hasta diez personas en espacios públicos o privados. El delegado del Gobierno considera que, en términos generales, la población está acatando las normas, pero también advierte de incumplimientos detectados por las policías. "Se informa y se recuerdan las condiciones de esta fase", ha apuntado Arasti, que ha recordado que "también se sanciona a quienes no respetan las normas".

Hasta el momento, los cuerpos policiales que operan en Navarra han realizado 11.637 propuestas de sanción (49 de ellas en el último día) y han detenido a 63 personas.