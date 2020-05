La nueva Escuela del Opositor de la Universidad de Navarra se defiende en el mundo virtual

04/05/2020 a las 16:27

La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra ha puesto en marcha este curso 2019-2020 la Escuela del Opositor, un itinerario formativo dirigido a los alumnos interesados en opositar. “Son bastantes los estudiantes que se plantean esta posibilidad al terminar la carrera”, afirma Asunción de la Iglesia, profesora y vicedecana de la Facultad, para quien “la Escuela del Opositor, además de mostrar todas las salidas profesionales, ofrece la posibilidad de seguir de forma exigente el modo de estudio propio de las oposiciones”.



Las asignaturas que forman parte del programa se distribuyen a lo largo de la carrera y sirven como una introducción para los alumnos al mundo de las oposiciones. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial y profesor de la Escuela, cree que esta iniciativa beneficia a los alumnos interesados en opositar. “Los cambios introducidos en los planes de estudio en los últimos años no se han visto acompañados de las consiguientes modificaciones en las formas de acceso a la Función Pública, basadas todas ellas, prácticamente, en el sistema de oposición”, explicó. Fernández, quien imparte la asignatura Acceso a la Función Pública Jurídica, aseveró que los contenidos del programa acercan a los alumnos a esas realidades y les ayudan a decidir si realmente quieren opositar o no.



En el programa puesto en marcha los alumnos aprenden técnicas de estudio y memorización, mecanismos para lidiar con el estrés, habilidades discursivas para el cante de temas y, por supuesto, estudian parte de los temarios específicos de oposición. Al culminar estas asignaturas teóricas, se enfrentan a un examen a modo de simulacro de oposición, donde tienen que defender dos temas al azar y cantarlos ante un tribunal.



LA DEFENSA VIRTUAL, UNA PRESIÓN AÑADIDA



Las circunstancias de confinamiento no han impedido la defensa de temas. En concreto, hace unos días se realizó el segundo simulacro de tribunal de oposición, esta vez virtual. Los jóvenes, alumnos de tercer y cuarto curso, cantaron los temas ante el tribunal conformado por Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Asunción de la Iglesia, vicedecana de Alumnos de la Facultad



Realizar las exposiciones desde casa hizo que tuvieran que defender los temas con una presión añadida. Para Teresa Portillo, alumna de 4º de Derecho, el buen funcionamiento de la plataforma y la ausencia de fallos técnicos le ayudó a no perder la concentración mientras cantaba los temas. No obstante, también ha reconocido que la modalidad virtual presenta sus dificultades: “Sí que me ha resultado más costoso hablar mirando a un ordenador porque en ocasiones no sabes realmente a dónde miras, pero dadas las circunstancias, el método ha sido muy bueno”, explicó. Carlos Lucas, también alumno de 4º de Derecho, afirma que la situación ha sido peculiar, “pues cantar un tema frente a una cámara no es fácil”.



La experiencia también fue nueva para los miembros del tribunal. Juan Manuel Fernández la definió como positiva y reconoció la labor de los estudiantes. “Valoro el gran esfuerzo que han tenido que hacer los alumnos, ya no solo para realizar el examen, sino para estudiar y mantener la concentración durante estas semanas tan tristes”.



A pesar de las circunstancias extraordinarias, el primer curso de la Escuela del Opositor ha resultado un éxito a ojos de profesores y alumnos. Teresa y Carlos han afirmado que el programa ha esclarecido algunas dudas que tenían sobre el estudio de las oposiciones y que les ha abierto el abanico de salidas profesionales. Por su parte, el profesor Fernández considera que la experiencia les ha beneficiado en otros aspectos: “Los alumnos han trabajado a lo largo de estos meses desarrollando también tesón, paciencia, orden, método, valores, en fin, que les serán muy útiles en su formación y en su vida en general”.