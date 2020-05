Cinco novedades en la renta de este año

02/05/2020 a las 06:00

La crisis del coronavirus también ha alterado normas y obligaciones fiscales que parecían inmutables. Lo comprobaremos en sólo unos días, el miércoles 6 de mayo, cuando arranque en la comunidad la primera campaña de la Renta totalmente virtual y telefónica de la historia. En pleno estado de alarma y con la vía presencial cerrada para presentar las declaraciones en Hacienda, los contribuyentes que todavía no lo hayan hecho van a tener que ponerse al día con los principales conceptos que se incluyen en la declaración y conocer los pasos básicos para poder realizarla por vía telefónica o telemáticas. Hay que tener en cuenta que aunque Hacienda foral confeccionará la propuesta de declaración a más de la mitad de los contribuyentes -algo más de 200.000 frente a los 181.504 de la campaña anterior- y la vía telemática ha ido ganando terreno en los últimos años a la hora de realizarla, en la campaña pasada todavía se entregaron 32.042 citas para realizar la declaración de forma presencial en las oficinas de Hacienda.



Por lo pronto, los contribuyentes deben tener en cuenta que cada año se aprueban cambios normativos en este impuesto que hay que declarar en la renta correspondiente. Hemos seleccionado los cinco que mayor impacto pueden tener.



PRESTACIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD



A diferencia de lo que sucede en el resto de España, en Navarra las prestaciones cobradas de la Seguridad Social por maternidad y paternidad no están exentas de pagar impuestos. No obstante, aquellas prestaciones por maternidad y paternidad que hayan sido percibidas en 2019, podrán beneficiarse de una deducción en la renta de este año, consistente en la cuantía que resulte de aplicar al importe de la prestación, el porcentaje que corresponda en función de la cuantía de sus rentas. La deducción oscila entre el 5% (para las rentas que lleguen a los 90.000 euros) y el 25% (para ingresos menores de 30.000 euros) y desaparece a partir de los 105.000 euros de ingresos. Por otra parte, aquellos que percibieron la prestación pública por maternidad o paternidad entre los años 2015 y 2018, también se podrán beneficiar de una deducción, pero no en la de este año. Deberán hacerlo en la renta correspondiente al periodo impositivo de 2020. Esta deducción será el resultado de aplicar el 25% sobre las prestaciones percibidas por los sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen los 30.000 euros. Dicho porcentaje se va reduciendo a medida que aumentan las rentas, hasta llegar a cero para rentas superiores a 105.000 euros.



VENTA DE PATRIMONIO PARA LA JUBILACIÓN



En 2019 se instauró una nueva modalidad de la exención por reinversión que implica que a partir de ese ejercicio están exentas del IRPF las ganancias patrimoniales (por venta de vivienda, acciones, fondos de inversión…) de los mayores de 65 años siempre que el importe total obtenido se destine a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor en el plazo de seis meses. El importe máximo de la cantidad a reinvertir que dará derecho a la exención será de 240.000 euros.



DEDUCCIÓN POR ALQUILER DE LA VIVIENDA



Para favorecer el alquiler a jóvenes de entre 23 y 31 años y familias con bajos ingresos, en 2019 se implementaron unas deducciones en la cuota diferencial por alquiler de vivienda que se abonan de forma anticipada. Se trata de la deducción por arrendamiento para emancipación y de la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda.



Los primeros tendrán derecho a una deducción del 50% de la renta satisfecha en el periodo impositivo, con un límite máximo de 250 euros mensuales. Se exige como requisito no tener rentas superiores a los 20.000 euros computadas de forma individual o a 30.000 como unidad familiar. Respecto a la segunda deducción contemplada, cuando el titular del contrato de arrendamiento tenga unos ingresos familiares ponderados inferiores a 1,7 veces el SARA (14.685,11 euros para una persona), tendrá derecho a una deducción del 50% o del 60% de la renta satisfecha dependiendo de si estaba inscrito como solicitante de vivienda protegida o de vivienda de integración social con una antigüedad igual o superior a un año a 1 de enero de cada año natural. Dichos pagos anticipados son gestionados por el servicio de vivienda.



COMPRA DE ACCIONES DE TU EMPRESA



Los trabajadores que adquieran o suscriban acciones o participaciones de la entidad en la que prestan sus servicios, siempre que cumplan determinados requisitos, podrán practicarse una deducción del 15% de las cantidades satisfechas, no pudiendo exceder en cada ejercicio los 1.500 euros. No obstante, en caso de que los compradores sean mujeres, se incluye una discriminación positiva. En este caso la deducción no será del 15% sino del 20% y el tope anual será de 2.000 euros y no de 1.500 euros. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la suma de los importes deducidos por el sujeto pasivo a lo largo de los sucesivos periodos impositivos no podrá superar los 6.000 euros si se trata de hombres y los 8.000 euros si son mujeres.



EL IMPULSO A LA REALIZACIÓN DE PATENTES



El Gobierno foral también incluyó en 2019 un nuevo beneficio fiscal con el que buscó impulsar la implicación y participación de los trabajadores en la realización de patentes en la empresa. En virtud de dicha ventaja fiscal, quedan exentos en la renta de este año aquellos rendimientos suplementarios del trabajo que pudiera haber percibido la persona trabajadora por su participación dentro de la empresa en la invención de activos intangibles. El límite máximo será de 30.000 euros por cada una de las invenciones realizadas.



Una campaña atípica con interrogantes aún por resolver



La campaña de la Renta arrancará el miércoles sin atención presencial en las oficinas de Hacienda. Para ese día, estarán confeccionadas más de 200.000 declaraciones que se podrán descargar a través de internet. El organismo, según anunció el jueves la consejera de Hacienda, Elma Saiz, dispondrá de más de un centenar de personas para atender a los contribuyentes y ha reforzado la atención telefónica con la posibilidad de atender 50 llamadas de forma simultánea. El 11 de mayo se devolverán un total de 74 millones a los contribuyentes con la declaración ya realizada a los que les salga a devolver. Pero aún quedan interrogantes por despejar.



¿ESTÁ DESCARTADA LA ATENCIÓN PRESENCIAL?



Según la manifestado hasta ahora, Hacienda no tendrá servicio presencial en sus oficinas. Los despachos y asesorías consultados por este periódico entienden que aunque la campaña arranque sin esa atención presencial y teniendo en cuenta que no se cerrará hasta el 20 de julio, será complicado explicar a las ciudadanos que con el regreso paulatino a esa nueva normalidad, que podría llegar ya a partir de la tercera semana de junio, no se recupere la atención personal con cita previa para los últimos coletazos de la campaña. Hay que tener encuentra que en la campaña del año pasado se dieron en Hacienda hasta 32.042 citas para realizar la campaña de forma presencial en sus oficinas.



¿PODRÉ IR AL BANCO A HACER LA DECLARACIÓN?



Como en años anteriores, en la campaña de la Renta de este año participarán las entidades colaboradores, entidades financieras y asesorías, con las que la declaración también podrá realizarse a través de internet o de forma presencial, en función de las normas que establezcan en cada momento las autoridades sanitarias. En todo caso, parece difícil de justificar que si no hay atención presencial en las oficinas de Hacienda pueda haberla en los bancos y entidades que colaboran con ellas para la campaña. Fuentes consultadas en esas entidades aseguraban esta semana desconocer cuándo podrán empezar a hacer declaraciones y en qué condiciones y confiaban en que Hacienda foral matizará el tema de la no atención presencial.



¿AMPLIARÁN SU SERVICIO LAS ASESORÍAS?



Aunque la mayoría de los despachos no tienen capacidad para realizar declaraciones de manera masiva, algunos como Arpa Abogados, sí se están planteando la posibilidad de asumir algunas “con cierta complejidad” de forma telemática. Todo parece indicar que serán muchos los contribuyentes que optarán por encargar su declaración a despachos privados. Algunos tienen intención de ofrecer a sus clientes la opción de hacer la declaración vía Zoom o Skype. Otros temen que no sea suficiente la ampliación del plazo ante su elevada carga de trabajo y las medidas de seguridad que deben adoptar.



