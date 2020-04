Actualizada 30/04/2020 a las 13:37

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que "se ha dado una respuesta adecuada" a los pacientes ingresados en la UCI durante la pandemia del coronavirus, "incluso en los momentos más críticos de la epidemia" donde se alcanzó hasta 97 personas ingresadas. Y ha resaltado que, gracias al trabajo del personal de las UCI "no hemos tenido esta situación de estrés que han tenido otras comunidades".



En contestación a una pregunta de la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola en el pleno del Parlamento, Chivite ha señalado que las estimaciones sobre los recursos para dar respuesta a los pacientes críticos se han realizado con los planes de contingencia creados con el apoyo de Navarrabiomed y UPNA que "ha logrado mantener en todo momento la capacidad de prestar atención a los pacientes críticos y ampliando la capacidad asistencial".



Ibarrola ha afirmado que ha habido "desajuste" en las cifras transmitidas por Chivite e Induráin sobre el número de camas de las UCI. "Unas veces 120 y otras 120 más un 30%", ha explicado la parlamentaria, algo, ha afirmado, que "no refleja exactamente lo que tienen escrito en el plan de contingencia". La parlamentaria de Navarra Suma ha destacado que la UCI "va a seguir siendo un elemento crítico en la desescalada" y ha considerado necesario "conocer con transparencia" todas las necesidades estimadas así como los recursos de que se disponen.



Ha preguntado, además, por las características técnicas de los respiradores de Turquía, si son válidos para la UCI y si están instalados, así como por el concurso público de 300 respiradores.



Cristina Ibarrola ha considerado, además, que "no se realizó la formación suficiente a personal sanitario que no trabaja habitualmente en UCI" y "tampoco se ha hecho del todo una buena identificación de personal con conocimiento en UCI que podría haber colaborado a desahogar la presión asistencial". Ha criticado, además, que no se haya dado respuesta al ofrecimiento de diez anestestistas para trabajar "de forma desinteresada y sin cobrar" en las UCI.



A este respecto, Chivite ha asegurado que "el servicio de UCI ha funcionado bien" y "no entiendo a qué viene esa crítica". Respecto a los indicadores sobre las estimaciones y recursos de las UCI ha destacado que van a ser públicos "porque van a determinar avanzar en la fase de desescalada" y "por lo tanto usted podrá conocer todos esos datos".



La presidenta ha destacado, además, que el plan de contingencia "permitía triplicar camas de críticos" y "se ha contado con la colaboración de centros públicos y privados". Ha indicado que se ha adquirido material para "hacer frente a las necesidades" y ha asegurado que "se ha contratado a todo el personal necesario tanto de las listas especiales por su especial cualificación como de personal de las listas de contratación además de con la capacitación necesaria".



En cuanto al concurso de 300 respiradores, ha afirmado que "se va a resolver en breve y sabremos los resultados al respecto".

