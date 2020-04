Chivite dice que la desescalada en Navarra será asimétrica por zonas de salud

Actualizada 30/04/2020 a las 10:00

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la Comunidad foral está "preparada" para iniciar la fase de desescalada en la crisis del coronavirus, que se realizará de forma asimétrica por zonas básicas de salud en Navarra.



Chivite ha afirmado, en respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento, que el Gobierno trabaja en la preparación de la fase de desescalada, "siempre pilotada desde el punto de vista sanitario, que es el que coordinaría todo, también desde el punto de vista interdepartamental, desde el ámbito de lo social y desde el nivel político".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que, con los indicadores determinados por el Gobierno de España para la desescalada, Navarra está "bien posicionada, avanzando con buen paso", si bien ha llamado a la "prudencia", ya que "la fase de desescalada va a ser más difícil que la fase anterior, porque tenemos que medir con mucho más detalles".



Además, Chivite ha señalado que a los indicadores ya fijados por el Gobierno de España, Navarra va a añadir "unos indicadores propios, porque queremos avanzar con prudencia, y estos indicadores nos van a servir como sistema sanitario para medir".



La presidenta del Gobierno ha señalado que Navarra hará la desescalada de manera asimétrica por zonas básicas de salud y podrá controlar o cerrar esas zonas "si unas avanzan más rápido que otras".



A partir de ahora, Chivite ha afirmado que "la estrategia es poner el foco en la detección de nuevos casos". Al mismo tiempo, ha deseado que "desde lo político entre todos podamos contribuir a dar pasos con éxito en cada una de las fases".



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "la dirección de esta fase es la que el Gobierno marque y en concreto la que se marque desde el ámbito sanitario" y ha pedido que se realizan "todos los test posibles". "No diremos a quién se deben realizar, es la autoridad sanitaria la que debe determinarlo", ha señalado.



Además, ha pedido al Gobierno que haga un "esfuerzo" en la información a la ciudadanía sobre los planes de desescalada. "Una parte de la población sigue sin entender en qué horarios, si es con bici, si no es con bici...", ha apuntado.



Uxue Barkos ha señalado que "el liderazgo del Gobierno foral es indiscutible pero tiene que ser desde la comunicación con los diferentes estamentos de la sociedad".