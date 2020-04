Una EPA que no incluye los ERTE recorta 3.400 empleos hasta marzo

29/04/2020 a las 06:00

La Encuesta de Población Activa (EPA) es el estudio más fiable de los que se realizan sobre el mercado de trabajo y el que, de hecho, se emplea para comparar los datos con el resto de Europa. Sin embargo, la que se conoció ayer no refleja ni de lejos lo que está ocurriendo. La propia consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, quiso iniciar ayer su análisis con algunas de las “matizaciones metodológicas” apuntadas por el Instituto Nacional de Estadística para leer los datos del estudio. Entre otras, aludió a que de las entrevistas realizadas durante trece semanas para medir la evolución del empleo y del paro entre enero y marzo, sólo las dos últimas recogen el impacto del confinamiento y la crisis sanitaria derivada del covid-19. Y de ahí que las cifras de descenso de la ocupación, con un recorte del 1,19% que se traduce en 3.400 ocupados menos, estén muy lejos de los puestos de trabajo destruidos que contabilizó la Seguridad Social sólo en la segunda quincena de marzo.



Y es así porque esta destrucción de empleo que deja el número total de ocupados en 284.300 no incluye a los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo ya que estos se siguen considerando ocupados mientras la suspensión del contrato no supere los tres meses. Según los datos aportados este martes por CC OO, esos expedientes (suspensión y reducción) afectan ya en Navarra a más de 64.000 trabajadores.



LA CRISIS DE LOS SERVICIOS



El análisis por sectores arroja una distribución desigual de esa pérdida de ocupación. Y es que mientras que la ocupación bajó en los servicios, con un recorte de 10.000 empleos, en el resto de sectores subió. Algo similar ocurre con el paro. En este caso, la encuesta arroja en Navarra una cuando menos sorprendente reducción del paro. El desempleo sólo se redujo en cinco comunidades y fue Navarra la que encabezó ese descenso con una reducción del 6,75% que sitúo la cifra total de desempleados en 26.600 (1.900 menos) y la tasa de paro por debajo del 9,01% que tenía a finales de 2019 (8,55%) y que sigue siendo la más baja de España. El paro se redujo en todos los grupos de edad a excepción del que agrupa a los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años. Pero pese a este descenso global de la cifra de parados, el propio INE aclara que muchos de los trabajadores que han perdido su empleo pueden haber sido clasificados como inactivos (crecen en 7.100 con respecto al trimestre anterior), ya que al no poder buscar activamente empleo por el confinamiento no cumplen las condiciones para ser considerados parados.



Como reconoció Maeztu, no será hasta la EPA del próximo trimestre cuando podrá conocerse con más exactitud lo que está ocurriendo aunque la próxima semana llegará ya un pequeño anticipo con los datos de paro registrado.



Pese a las matizaciones a tener en cuenta, la encuesta sí permite confirmar algunas de las tendencias ya apuntadas por los datos de la Seguridad Social. Entre ellas, que el grueso del empleo perdido en la comunidad en este primer trimestre fue temporal. Mientras que los asalariados temporales bajan un 5,3%, los indefinidos los hacen sólo un 0,9%.



Para poder medir mejor los cambios introducidos en el mercado de trabajo por el confinamiento, el INE anunció ayer que la EPA del próximo trimestre recogerá nuevas preguntas para medir el teletrabajo y los horarios atípicos (de noche o en fin de semana), así como las causas por las que se perdió el último empleo.

8.400 hogares de la comunidad, con todos sus miembros en paro

8.400 hogares de los 259.600 registrados en la Comunidad foral tienen a todos sus miembros activos en paro. Son 2.400 menos que los registrados en el mismo periodo de 2019, según informó el Instituto de Estadística de Navarra con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al primer trimestre del año publicada estes martes. También la población activa ha experimentado un descenso de 5.400 personas en el primer trimestre de este año y se sitúa en 310.800. El número de hombres baja en 300 y el de mujeres en 5.000. La tasa de variación trimestral de los activos es del -1,69%. En términos anuales, la población activa ha aumentado en 1.900 personas. La tasa de variación anual de las personas activas es del 0,60%. Por su parte, la tasa de actividad ha bajado 1,19 puntos, hasta el 57,45%. La de hombres desciende 34 centésimas y se sitúa en el 62,95% y la femenina baja 2 puntos, hasta el 52,13%. Dicha tasa disminuye 31 centésimas respecto a la del primer trimestre del año pasado.