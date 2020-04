Actualizada 22/04/2020 a las 17:03

La Universidad de Navarra se encuentra entre las cien mejores universidades del mundo por su aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU relacionados con la lucha contra el hambre (objetivo 2), donde obtiene una posición 51, y la lucha contra la pobreza (objetivo 3), con el puesto 92.

Así lo destaca el ranking de impacto de Times Higher Education 2020, en el que participan unas 767 universidades de 85 países y cuya segunda edición se ha difundido este miércoles, ha informado la Universidad de Navarra en un comunicado.

El centro académico ha mejorado la posición global en la clasificación respecto al año anterior y ha pasado del rango 201-300 al 101-200 del mundo. Destaca en los objetivos 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; el 3, Salud y Bienestar; y en el mismo compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 17).

Para la evaluación, THE analizó cuatro áreas: la investigación que se realiza respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se gobierna el centro respecto a ellos, la docencia impartida y el impacto que tiene la universidad en la sociedad.

Entre las iniciativas evaluadas por Times Higher Education en la contribución de la Universidad de Navarra a la lucha contra la pobreza se encuentran el Fuel Freedom Chair for Energy and Social Development y la Africa Initiative, del IESE; la aportación a la sostenibilidad de algunas empresas participadas por Innovation Factory (como metal78); la colaboración internacional del Navarra Center for International Development (NCID) o los proyectos locales de solidaridad de Tantaka (como el de Reparación de viviendas deterioradas).

En cuanto al papel en la lucha contra el hambre, se evaluó la investigación en Nutrición que hace la Universidad de Navarra; el trabajo de grupos como la Cátedra Timac Agro o la Biodevices and MEMS Group de la Escuela de Ingenieros Tecnun; y la iniciativa que promueve la vida sana entre estudiantes y empleados 'Por una comida sana, tú decides'. Un resumen de la participación en el desarrollo sostenible de la Universidad de Navarra puede encontrarse en el buscador: https://bit.ly/aportacionesodsunav.

El ranking de impacto de Times Higher Education evalúa a las universidades en referencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 por la ONU. Estas metas, acordadas por los líderes mundiales, se plantearon erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad en el marco de una agenda de desarrollo sostenible (Agenda 2030).

Los objetivos, que sustituyeron a los del Milenio de la ONU, se han convertido en una nueva medida de la innovación global. Se concretan en metas específicas que deben alcanzarse en la década 2020-2030.