Coronavirus: Las farmacias navarras buscan una fórmula para un acceso equitativo a las mascarillas

Actualizada 20/04/2020 a las 17:06

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra está en contacto con el departamento de Salud para encontrar una fórmula que permita "un acceso justo y equitativo de la población a las mascarillas" que, a día de hoy, en la Comunidad Foral no se están entregando a través de la tarjeta sanitaria.



Así lo ha manifestado la presidenta del Colegio, Marta Galipienzo, quien ha indicado que están a la espera del desarrollo de la Orden SND/354/2020 publicada el domingo en el BOE, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por la COVID-19.



Tratando de evitar que los ciudadanos se desplacen a la farmacia a por “sus mascarillas”, especifica en un comunicado que, si bien en dos comunidades autónomas se están entregando a los ciudadanos en la farmacia a través de la Tarjeta Sanitaria, en Navarra, a día de hoy, “no es así”.



En cualquier caso, valora de "forma positiva la voluntad manifestada por el Gobierno foral para que las mascarillas puedan dispensarse finalmente desde las oficinas de farmacia".

Asimismo aboga por una fijación de precios “para evitar que algunos proveedores las oferten a precios desorbitados que repercuten en el ciudadano”. “



En ese sentido remarca que su principal objetivo es "dar garantía sanitaria a la población" y asegurarse de que quiénes las necesiten tengan acceso a ellas. "No buscamos hacer negocio; nos hemos ofrecido para hacerlo sin beneficio", subraya.



A su juicio, las farmacias son un canal idóneo para su distribución, puesto que se trata de un sector “muy accesible al ciudadano”, con “criterio profesional para poder asesorar sobre un uso adecuado de este material”, lo que evita riesgos.



En esa línea respalda la acción del Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos para que los ciudadanos conozcan cómo deben utilizarse las mascarillas en el escenario actual, para lo que se han elaborado infografías, videos y diferentes materiales para redes sociales.



Actualmente se recomienda el uso de mascarillas para profesionales sanitarios, enfermos de COVID-19, personas con sospecha de infección por COVID-19 (tos, fiebre o dificultad para respirar), personas sin síntomas que estén cuidando de un paciente infectado y personas sin síntomas en las que no sea posible mantener las medidas de distanciamiento social, especialmente en lugares concurridos.



Los expertos recalcan que su uso solo es efectivo en combinación con las medidas de higiene y distanciamiento social. Asimismo, es fundamental utilizar correctamente la mascarilla para evitar pérdida de eficacia y posible aumento del riesgo de transmisión.

