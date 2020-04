Los dentistas ofrecen el servicio de urgencias a través de 26 consultas

12/04/2020 a las 06:00

Los dentistas han elaborado un listado de 26 consultas para poder ofrecer el servicio de urgencias a los navarros. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra (COENA) recomienda, ante una urgencia, que el paciente llame primero a su dentista habitual. En caso de estar cerrada su clínica dental, el paciente puede llamar al teléfono 948 222906 para que el colegio le informe de la consulta más cercana para que pueda acudir. “Mandamos un correo electrónico a nuestros colegiados para que nos dijeran quién iba a estar abierto para urgencias y con esa información hicimos el listado”, explicó Óscar Pezonaga Gorostidi, presidente del COENA. Porque, añadió Pezonaga, aunque el Gobierno de España consideró esencial la actividad de los dentistas para urgencias y recomendó mantener sus consultas abiertas para esos casos, no todas pueden hacerlo por no contar con materiales de protección. “Nos llaman muchos dentistas que quieren estar abiertos pero que no han tenido más remedio que cerrar porque no tienen EPIs”, añadió.



Con este listado se intenta también evitar la saturación en la atención en la Seguridad Social. “Además, hay tratamientos para los que sólo están preparadas las clínicas dentales”, apuntó.



Además de la falta de material, las clínicas han podido cerrar por estar atendidas por personal de riesgo o por haber pasado a trabajar al servicio público de Salud, explicó la vicepresidenta del colegio, Beatriz Lahoz Fernández.



“A la Administración le pedimos que se aclare. Si quieren que cerremos y que la atención pase a la Seguridad Social, que nos concedan la posibilidad de presentar ERTE. Y si no, que nos coloquen en lugar prioritario para poder acceder al material que recibe salud. Que estemos dentro o fuera, pero no en el limbo”, reclamó. Alertó también de la proliferación de marcas comerciales que venden EPIs, que no son las habituales, que piden precios altos y pago previo. “Nos están queriendo vender mascarillas a precio de oro. Desde el colegio estamos estudiando la fiabilidad de estas marcas para saber si son estafas”, añadió.



El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra cuenta con 390 colegiados. Los dentistas incluyen tanto los profesionales que estudiaron Medician y la especialización posterior en Estomatología, como los que estudiaron Odontología.

¿Qué hacer en caso de urgencia?

En caso de urgencia, el Colegio Oficial de Dentistas recomienda llamar a su dentista habitual. Si está cerrada su consulta, el paciente puede llamar a un número de este colegio oficial, donde le indicarán la clínica de urgencias más cercana. El número es el 948222906. En caso de acudir a una urgencia, el colegio recomienda lo siguiente:

1 Llamar por teléfono. No presentarse en la clínica sin previo aviso.

2 Al llamar, especificar claramente el motivo de la consulta. El personal de la consulta podrá hacer preguntas al pacientes para determinar la urgencia real de la consulta.

3 El personal de la clínica preguntará si presenta o ha presentado en los últimos 14 días alguno de los síntomas más habituales del coronavirus: tos seca, malestar o dolor muscular, dificultad (aunque sea leve) para respirar, fiebre o febrícula (temperatura por encima de 37.3 grados).

4 Llegue a la cita a la hora indicada. No se adelante. Es fundamental reducir al mínimo el tiempo de estancia en la clínica.

5 Acuda solo, sin acompañantes. Si se trata de un menor, acudirá acompañado por una sola persona autorizada.

6 Al llegar a la clínica el paciente deberá lavarse las manos meticulosamente con agua y jabón o gel alcohólico durante al menos 20 segundos.

7 Se evitarán contactos innecesarios, se mantendrá la distancia de seguridad, salvo que sea absolutamente imprescindible.

8 Los profesionales harán todo lo posible para que no coincida ningún otro paciente en la clínica. No obstante, si al llegar hubiese alguien más (aparte del personal de la clínica), el paciente debe mantener una distancia de, al menos, dos metros en la sala de espera.

9 Para pagar, siempre que sea posible hay que hacerlo con tarjeta, preferiblemente, de contacto.