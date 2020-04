El Gobierno de Navarra refuerza la atención telefónica y telemática para consultas no sanitarias sobre coronavirus

Actualizada 06/04/2020 a las 13:27

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado este lunes que, ante el incremento de dudas y consultas que están surgiendo estos días entre la ciudadanía navarra por la situación generada por la epidemia de coronavirus, el Ejecutivo foral ha reforzado su servicio de atención centralizada para aquellas consultas no sanitarias. Todas las consultas y llamadas que no sean de emergencia o de carácter sanitario se deben realizar a través del servicio de Atención a la Ciudadanía: teléfono 012, correo navarra@navarra.es y chat.



El objetivo, ha dicho en rueda de prensa, es que "la ciudadanía identifique de forma clara estos tres canales para comunicarse con la administración". Remírez ha manifestado que de este modo se facilita tanto el acceso a la información como la realización de consultas concretas "consiguiendo en último término, agilizar y mejorar la capacidad y rapidez de respuesta ante las dudas planteadas".



Ha concretado que el Servicio de Atención a la Ciudadanía ha reforzado su organización y también su personal pasando de 11 operadores a 16 en el 012, para poder dar respuesta al incremento de consultas registrado en los últimos días. El horario de atención telefónica del equipo del 012 se presta todos los días laborables de manera ininterrumpida de 8 a 19 horas.



El vicepresidente ha continuado que el teléfono 012 ha experimentado un incremento de llamadas provocado por la situación excepcional generada por el estado de alarma y por las medidas que se están adoptando tanto en España como en Navarra para afrontar la situación. Desde que se decretó el estado de alarma hasta el 31 de marzo, se han atendido un total de 11.455 llamadas, que supone un ligero incremento respecto al mismo periodo del año anterior. El equipo del 012 ha respondido una media diaria de 1.041 llamadas.



El 63,55 por ciento de las llamadas contestadas estaban relacionadas con consultas de empleo, habiéndose producido una importante disminución de las llamadas para actividades municipales. Por el contrario, se están recibiendo abundantes llamadas relacionadas con medidas adoptadas por la crisis del Covid-19.



Al servicio de atención telefónica puede accederse, además de marcando el 012, a través del 948012012. Éste permite efectuar llamadas desde todas las compañías de telefonía móvil, desde fuera de Navarra y es gratuito para todos los usuarios con tarifas planas de telefonía, tanto móviles como fijos.



Además, se puede realizar consultas a través del correo electrónico de Atención Ciudadana navarra@navarra.es a donde también puede dirigirse la ciudadanía. Las atenciones por esta vía han aumentado en un 192% respecto del mismo periodo del año 2019. En total, se han recibido 1.184 emails cuando en el mismo periodo del año pasado se recibieron 405 correos electrónicos. Además, en el chat de Atención Ciudadana ha recibido un total de 86 consultas, lo que representa un incremento del 91% respecto al mismo periodo de 2019.

PREGUNTAS FRECUENTES NO SANITARIAS



El equipo de atención a la ciudadanía del Gobierno de Navarra, en colaboración con unidades de todos los departamentos, publicó el 20 de marzo, en el apartado de recomendaciones de la web coronavirusnavarra, un documento con preguntas frecuentes no sanitarias sobre el coronavirus para "dar información veraz y completa a la ciudadanía".



El documento se actualiza casi diariamente con cada nueva medida y se adapta tanto en el ámbito estatal como foral siempre que tenga interés para la ciudadanía. En este momento, el cuestionario consta de 298 preguntas y respuestas dividas en 14 ámbitos temáticos: animales; asalariados, autónomos y empresas; ayuntamiento de Pamplona; circulación, movilidad y transportes; comercio y empresas; consumo y turismo; cultura, bibliotecas, archivo y museos; derechos sociales; educación; Hacienda Foral de Navarra; ocio y creencias; personas migrantes; servicios públicos y gestiones; y vivienda.



El documento, ha indicado el Ejecutivo, ha tenido "muy buena acogida" y se recomienda su consulta antes de usar los servicios de atención telemáticos y telefónicos del Gobierno de Navarra.

Se puede acceder a ese documento de preguntas frecuentes en el siguiente enlace: Respuesta a dudas sobre cuestiones no sanitarias COVID-19.