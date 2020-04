UGT pide la regularización de los migrantes para las campañas agrarias

Actualizada 05/04/2020 a las 13:46

UGT ha considerado "imprescindible que se aborde de manera inmediata un proceso de regularización de las personas migrantes que residen en Navarra y en el conjunto del país en situación irregular, de forma que puedan acceder a un contrato laboral para trabajar en las campañas agrarias".



El sindicato cree que debe adoptarse esta medida "con carácter complementario" a las medidas urgentes que prepara el Gobierno de España para atender las necesidades del sector agrario.



UGT ha destacado en una nota que, en el actual estado de alarma, se está produciendo "una crisis humanitaria que afecta, entre otros colectivos y con mayor intensidad, a la población migrante en situación administrativa irregular" y, a su vez, una "carencia de mano de obra para llevar a cabo las campañas agrarias, una actividad esencial para garantizar el abastecimiento alimentario del conjunto de la sociedad".



Para hacer frente a esta demanda de mano de obra agraria, el Gobierno de España está ultimando un Real Decreto de medidas urgentes para el sector agrario que "establece medidas para favorecer la contratación temporal de trabajadores", ha explicado.



Los destinatarios de estas medidas son personas desempleadas, en situación de ERTE con contratos suspendidos como consecuencia del cese de actividad de sus empresas y personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, así como aquellas cuya regularización esté únicamente pendiente de concluir la tramitación administrativa y jóvenes migrantes no acompañados que estén en edad laboral. La prestación laboral se dirige a personas cuyos domicilios se encuentren próximos a los lugares en los que se van a desarrollar los trabajos agrarios.



Además, se eliminan incompatibilidades para posibilitar que el trabajo pueda compaginarse con el cobro del subsidio por desempleo de trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario, con las prestaciones por desempleo derivadas de ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (con exclusión de los tramitados en base a la crisis sanitaria derivada del COVID-19), con cualquier otra prestación que se esté cobrando por desempleo y con otras ayudas de carácter económico de la Seguridad Social o cualquier otro beneficio o ayuda social, contributiva o no, otorgada por cualquier Administración y aunque sea incompatible con el ejercicio de una actividad laboral o tenga unos límites de ingresos para poder ser percibidas.



UGT ha respaldado este conjunto de medidas para "evitar la paralización de las campañas agrarias y la consiguiente crisis alimenticia que podría originarse". A su vez, ha considerado que "debe abordarse con carácter inmediato y complementario un proceso de regularización de todas las personas migrantes residentes en España y en Navarra".



Lorenzo Ríos, secretario general de UGT-FICA en Navarra, cree que "de esta forma se estaría resolviendo la crisis humanitaria, que afecta a miles de personas migrantes en situación administrativa irregular, que en muchos casos viven hacinadas en domicilios de familiares, amigos o compatriotas que sí disponen de papeles en regla, con miedo a que hacerse visibles, ya sea para buscar trabajo o a acudir a un centro de salud, pueda suponerles la expulsión del país".



"Como consecuencia, estas personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social y económica, que puede suponer además un riesgo sanitario para ellos y para todas las personas de su entorno", ha resaltado.



Ríos ha destacado que las medidas urgentes que prepara el Gobierno para el sector Agrario pueden constituir para estas personas "una salida económica y laboral, siempre y cuando se resuelva su situación administrativa".



Por ello, UGT ha reclamado que "se aborde con carácter inmediato un proceso extraordinario de regularización administrativa de las personas migrantes para que puedan acceder a un contrato de trabajo en las campañas agrícolas".



Así mismo, el sindicato ha demandado al Gobierno de Navarra que articule, a través de Consejo de Diálogo Social, "un plan de actuación dirigido a este colectivo, articulando todos los recursos necesarios para ampliar la asistencia social y económica también a estas personas".



Entre otros recursos, UGT-FICA plantea "reforzar los servicios de asistencia municipal, si fuera necesario, ya que son la puerta de acceso de la mayoría de estas personas a las ayudas extraordinarias que se están aprobando durante la crisis sanitaria".



Para el sindicato, "tan importante es impulsar y apoyar medidas que ayuden a los trabajadores en estos momentos de crisis, como establecer los mecanismos necesarios para que esas ayudas sean realmente eficaces y no dejen a nadie atrás". "Con independencia de nuestro lugar de origen, con independencia de nuestra situación administrativa, todos somos personas", concluye Lorenzo Ríos.



