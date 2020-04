CC OO de Navarra exige que el sector de la alimentación no abra este Jueves Santo

Actualizada 05/04/2020 a las 12:06

CC OO ha exigido que no se abra el comercio de la alimentación este próximo Jueves Santo en pleno estado de alarma y confinamiento y ha hecho un llamamiento a la sociedad a no consumir ese día en caso de que finalmente no se cierre.

La Federación de Servicios de CC OO ha pedido especialmente a las grandes operadoras que no abran. "Abrir sería un gesto insolidario, que además se basaría en meros intereses económicos por encima de la salud de sus propias plantillas, es exigible que estas empresas actúen con responsabilidad social, como se nos pide al conjunto de la sociedad", ha remarcado en una nota el sindicato.

La organización ha afirmado que "el abastecimiento esencial está sobradamente asegurado, ahora eso hay que hacerlo compatible con la seguridad y la salud de las plantillas, y en consecuencia del conjunto de la sociedad".

CC OO ha subrayado que "abrir este jueves, teniendo en cuenta el grado de confinamiento y el estado de alarma es inseguro e innecesario". "Es central y prioritario asegurar la protección de las personas trabajadoras, especialmente expuestas en esta situación, y abrir en un festivo como este resulta contrario al sentido común", ha destacado.

La Federación de Servicios de CC OO ha subrayado que con esta petición recoge "el sentir de docenas de trabajadoras y trabajadores que cada día acuden a su puesto de trabajo con inquietud y preocupación". "Las personas que trabajan en este ámbito se merecen un aplauso, pero sobre todo se merecen un descanso", ha concluido.

