Coronavirus: El Colegio de Dentistas de Navarra pide que se mantenga solo la atención a urgencias

Actualizada 02/04/2020 a las 12:46

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra ha pedido la suspensión de la apertura de las clínicas dentales debido a la falta de equipos de protección individual (EPI), manteniendo exclusivamente la atención a urgencias, debido a la situación provocada por el coronavirus.



El presidente del Colegio, Óscar Pezonaga, ha señalado en una nota que "desde que estalló esta crisis sanitaria muchos dentistas en Navarra han tenido que cerrar sus consultas, no porque no sean seguras, que todas las clínicas lo son, ya que están en constante vigilancia por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, sino porque no disponen de suficientes materiales de protección (EPI)".



Las clínicas dentales han sido consideradas como centros sanitarios esenciales en la pandemia por el coronavirus. A pesar de esto, el Colegio de Dentistas de Navarra ha solicitado al Gobierno que decrete la suspensión temporal de la apertura de clínicas dentales, manteniendo sólo la atención a urgencias. "Si no se garantiza la atención de urgencias los pacientes acudirán a los servicios públicos con la posibilidad de que colapsen", ha explicado.



Por otro lado, al considerarse las clínicas dentales un servicio esencial, no se pueden acoger a ninguna de las medidas económicas acordadas hasta el momento. Así, por ejemplo, no pueden acogerse al permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio previsto en el Real Decreto 10/2020 de 29 de marzo.

PODÓLOGOS





Por ello, el Colegio ha solicitado que se resuelvan favorablemente los expedientes de regulación temporal de empleo presentados por las clínicas dentales y que los colegiados puedan acogerse a exenciones fiscales o flexibilidad en el pago de impuestos para poder "paliar esta situación de crisis, ya que aunque su actividad se ha reducido casi en un 100%, los gastos de alquileres, sueldos de personal, suministros, impuestos, etc. son los mismos".



El Colegio ha señalado que "la propia naturaleza del trabajo del odontólogo, unida al desabastecimiento de material, ha hecho que muchas clínicas de la Comunidad foral hayan cerrado".



No obstante, en Navarra se están atendiendo urgencias dentales, "por lo que ningún paciente va a quedar desatendido". "Cualquier paciente puede llamar al Colegio (948 222 906), donde se le informará de las clínicas dentales que permanecen abiertas para la atención única y exclusivamente de urgencias", ha explicado el Colegio.



Óscar Pezonaga ha recalcado que "los pacientes en Navarra pueden estar totalmente seguros en nuestras clínicas". "Los profesionales que están atendiendo urgencias, de momento, tienen material de protección. No obstante, estamos en continua petición de abastecimiento de los mismos", ha añadido



Para finalizar, Pezonaga ha agradecido que "todos los colegiados, en estos difíciles momentos, hayan puesto parte de su material al servicio de donde más se necesita". "Así, muchos lo han donado a hospitales, centros de salud, residencias de ancianos o ayuntamientos", ha señalado, destacando "la solidaridad de todo el colectivo".

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.