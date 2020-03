La Universidad de Navarra finalizará el curso con clases y exámenes on line

Actualizada 30/03/2020 a las 17:58

La Universidad de Navarra ha decidido terminar este curso con clases y exámenes on line. En una carta remitida a alumnos y empleados, el rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, ha anunciado que el modo on line se aplicará también, con las oportunas adaptaciones, al resto de actividades formativas como prácticas externas y curriculares, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, etc.



La Universidad quiere velar por la seguridad de los alumnos y aplazar desplazamientos dada la evolución de la pandemia por coronavirus. “También nos parece importante avisar con tiempo a las familias para evitar incertidumbres y, en la medida de lo posible, gastos”, ha recalcado el rector, después de escuchar a los decanos y a los representantes de los alumnos. El 25% de los estudiantes de la Universidad son internacionales.



Además, desde el centro educativo se ha valorado el buen funcionamiento de las herramientas para la docencia on line. “En estas semanas hemos visto que las clases se están desarrollando de modo satisfactorio. Pensamos que se pueden impartir las que faltan, asegurando el buen aprovechamiento de los estudiantes”, ha explicado Alfonso Sánchez-Tabernero.



De esta manera, no se retomarán las clases presenciales y los alumnos de grado no regresarán al campus el 20 de abril como estaba previsto.



Alfonso Sánchez-Tabernero ha tenido palabras de agradecimiento hacia los profesores y profesionales que con su esfuerzo están consiguiendo que los alumnos terminen el curso conforme al plan académico previsto: “Hemos comprobado en estos días que para nosotros la docencia es sobre todo personalizada y ponemos todo lo que está en nuestra mano para ejercerla tanto de modo presencial como on line”.



LA DOCENCIA ON LINE EN CIFRAS



Hace más de dos semanas que la Universidad cerró los edificios en sus campus pero la actividad docente ha continuado gracias al uso de herramientas y nuevas tecnologías.



Desde el primer momento, los servicios de Calidad e Innovación e IT Services, las distintas facultades y escuelas, se pusieron a trabajar para que la actividad docente no se viera afectada y pusieron todos los medios para que profesores y alumnos pudieran seguir trabajando a través de sus ordenadores. En ocasiones en directo -a través de Google meet o Zoom-, en otras grabadas -con Panopto-, en otras publicando apuntes y lecturas recomendadas -a través del aula virtual ADI-.



Desde entonces, se han organizado 36 sesiones de formación en herramientas como videoconferencias, foros y tutorías, en las que han participado 366 personas. Se han realizado otros 10 tutoriales y se han activado urls de 223 asignaturas, además, se han atendido otras 600 consultas relacionadas.



La comunicación con los 24 coordinadores de estudios en los distintos campus ha sido constante, para que los alumnos estuvieran informados en todo momento de cómo se iba a desarrollar su docencia.



TU&CO-MENTORES, HILO DIRECTO CON LOS ALUMNOS



En estas circunstancias de confinamiento se ha potenciado en gran medida la labor de los mentores, quienes solucionan “cara a cara” consultas personales de cada alumno, con el objetivo de apoyarles en sus inquietudes académicas, profesionales y personales. Tu&Co-Mentores, un programa de desarrollo de competencias transversales basado en el asesoramiento, ha tenido 308 usuarios, lo que supone un incremento del 156%, y 533 sesiones.



Por otra parte, según los datos facilitados por Servicios Informáticos se han realizado más de 5.000 videollamadas a través de Google Meet y 200 sesiones, con casi 4.000 participantes, a través de Zoom. En Panopto ha habido 25.846 visualizaciones y descargas, y 8.601 usuarios, con más de 230.884 minutos de vídeo entregados (3.848 horas).