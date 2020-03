Educación fija como servicio mínimo la atención a alumnado con dificultades en Navarra

Actualizada 30/03/2020 a las 18:50

El Gobierno de Navarra ha incluido en su desarrollo normativo la consideración de servicio mínimo de la actividad docente dirigida a atender las necesidades del alumnado con más dificultades, con necesidades especiales.



Así lo ha indicado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien ha informado de que se ha trasladado a todos los centros no universitarios la Orden Foral por la que se suspende la actividad presencial.



En ella, según ha señalado, se consideran servicios mínimos los prestados por el personal de centros docentes no universitarios para garantizar la atención del alumnado con más dificultades para acceder a recursos tecnológicos, con más necesidades.



Con el objeto de conocer la situación del alumnado en el actual contexto, en el que se han suspendido las clases presenciales, se ha requerido ya información a los centros y a los docentes y en ese sentido está previsto actuar en dos vías muy concretas.



Así, ha detallado, hay contactos con Administración Local para poder llegar a ese alumnado a través de servicios de protección civil o funcionarios, y por otro están las decisiones que puedan adoptar los centros y los trabajos que se llevan a cabo en la transferencia de recursos tecnológicos.



En ese sentido ha comentado que la semana pasada se detectaron veinte de familias de segundo Bachillerato con dificultades de equipamiento, a las que se han facilitado veinte equipos y nueve conectividades.



El consejero ha remarcado que "estamos ante el experimento educativo más importante de la humanidad" y es que "se ha pasado de presencial a distancia sin manual de instrucciones", lo que ha obligado a realinear al profesorado, al alumnado y a los centros.



En ese sentido ha valorado que se ha constatado que "hay una gran experiencia acumulada" entre los docentes, lo que ha considerado un "punto fuerte del sistema educativo", pero, ha reconocido que esto hay que completarlo, porque la situación "no es fácil".



Gimeno, quien ha apuntado que el servicio de Inclusión va a trasladar actuaciones más concretas con alumnado de necesidades educativas especiales, ha comentado que donde hay más población con alumnado desfavorecido es donde más dificultades hay en estos momentos.

En cuanto a la conectividad ha reconocido que existen dificultades en algunas zonas del Pirineo.

