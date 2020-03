Artundo: “Nadie podía ni siquiera imaginar que podíamos estar en estas circunstancias”

Actualizada 25/03/2020 a las 23:00

Carlos Artundo Purroy, director general de Salud, fue diagnosticado de coronavirus el sábado 21, tras permanecer varios días aislado en su domicilio.



¿Cómo se encuentra?

No me puedo quejar. Estoy teniendo mucha suerte porque al principio no era un cuadro claro. Tenía un apalizamiento general. Me aislé el martes y luego empezó la fiebre. Estoy solo y no tenía ni termómetro porque me estoy mudando. La enfermedad está siendo llevadera y estar trabajando hace que los días pasen volando.



Tiene 65 años ¿Ha tenido miedo?

Hay que tener miedo al miedo. Creo que hay que respetar las respuestas de cada persona pero en la mayoría de los casos, incluídos la gente de mi edad, están evolucionando bien. No hablo de las personas hospitalizadas o en la UCI.



Los expertos dicen que tras una semana llega la recuperación o el cuadro se compromete. ¿Se lo han comentado?

Quiero mirar la botella medio llena. Espero que cuando se cumpla el protocolo y se negativice la prueba me pueda reincorporar al trabajo. No me he preocupado de preguntar cuándo. Ahora estoy más preocupado de las cosas que tenemos pendientes de resolver.



¿Cómo se vive la cuarentena en soledad?

Cuesta. Tengo apoyo familiar, de amigos y mucho trabajo. Pero cuando llega la noche y te quedas solo hay un momento que es duro. No me puedo quejar. Hay que salir adelante.



Y tener disciplina.

Sí. Hay que organizar la rutina. En tiempos de crisis hay que ser capaz de crear, poner en marcha la imaginación y potenciar la creatividad social.



¿Al comenzar a trabajar en el problema del coronavirus pensaron en un escenario como el que se está viviendo?

Nadie lo podía pensar. No solo en lo sanitario. Socialmente ¿quién podía pensar hace unos meses que íbamos a estar encerrados en casa?, ¿que la economía o la vida familiar y social iba sufrir este impacto?. El mundo está parado. Nadie podía imaginar esto. Podíamos ver patrones de evolución de la enfermedad en China o Corea. Son realidades distintas y nos empezó a dar cierta luz de por dónde podían ir los tiros. Pero si somos sinceros nadie podía ni siquiera imaginar que podíamos estar en estas circunstancias. Y desde el punto de vista sanitario, tampoco. Ha habido otras situaciones epidémicas, gripe A, SARS.., pero no tienen nada que ver. Nos va a hacer reflexionar.



¿En qué sentido?

En primer lugar en la importancia de fortalecer el sistema sanitario. En Navarra estamos mejor pero habrá que hacer alguna reflexión estratégica y profunda de lo importante que es contar con un sistema público de calidad. Y también como sociedad. Esta crisis nos ha reventado las costuras y nos ha puesto las vergüenzas al aire. Tendremos que cambiar algunas cosas en esta sociedad. Me gustaría que saliésemos mejores. Hay que pensar que no es la última crisis que va a llegar.



Al principio insistían en que el sistema sanitario estaba preparado pero ha resultado que faltan mascarillas, equipos... ¿Estábamos preparados?

Cuando pase esto habrá que evaluarnos críticamente. Es evidente que hemos tenido, sobre todo el fin de semana pasado, momentos críticos en cuanto a material. Pero no tenemos el manejo directo. Si se rompen los stocks internacionales, si no entran los proveedores habituales y esa cadena de distribución se rompe, te quedas indefenso. Hay que aprender que en sectores estratégicos, como el de material sanitario, será bueno, y ya se están desarrollando iniciativas con empresas, que en momentos críticos podamos tener la garantía de que podamos producir.



¿Cuál es la situación?

Estamos mejor, aunque ni mucho menos bien. El material está entrando y las líneas de aprovisionamiento se están restableciendo. También dije: ¿cómo puede ser que la gente vaya con mascarilla por la calle si no protege? Era una paradoja que faltara en los lugares de primera línea sanitarios mientras veías en la calle. También ha habido mala utilización.



¿La sociedad va por delante de las administraciones? Se están fabricando batas, mascarillas...

La sociedad está tirando y me emociona ver la respuesta social. En general nos podemos sentir contentos y orgullosos de vivir donde vivimos. Hay una respuesta solidaria pero hay que canalizarla para que sea efectiva. Intentamos poner un poco de organización para que las iniciativas sean eficaces. La buena voluntad es imprescindible pero no suficiente. También hay muchas personas en los equipos directivos de Salud que están dando lo mejor.



¿Se han sentido sobrepasados?

No. Tremendamente preocupados de que todo funcionase, de que se pudiera dar una respuesta, eso sí. Aunque es verdad que certidumbres tenemos las que tenemos. Hay que ser humildes y pensar que si todo se desarrolla como estamos viendo tenemos motivos para estar razonablemente serenos.



¿Cuándo prevén el pico?

No soy experto. Pero hay una coincidencia de que dentro de pocos días, con las medidas que se han tomado, debería disminuir la tasa de crecimiento diario y, poco a poco, que la curva se modere para empezar a descender. Nadie se atreve a decir cuántos días.



Navarra es la tercera comunidad en tasa de casos. ¿Hay explicación?

Hay hipótesis pero es pronto. Hemos estado cerca de focos importantes de transmisión y las tasas dependen hoy de los análisis que se hacen y eso es variable entre comunidades.



¿Cuándo hablan de que se preparan para el peor escenario se refiere a montar un centro como el Ifema de Madrid en Navarra para afectados?

Ante una emergencia de este tipo hay que ponerse en el peor de los supuestos, que incluye la posibilidad de montar hospitales de campaña. Pero tenerlo previsto, si fuese necesario, no significa que vayamos a llegar a ese escenario. A día de hoy creo que seguramente no habrá que activarlos.



¿Pero están previstos?

Sí están previstos.



¿Dónde se abrirían centros?

No creo que ahora se deba plantear. Está prevista la posibilidad. En emergencias se trabaja así.



¿Se podía haber empezado a actuar antes en las residencias?

Antes o mejor, siempre se puede decir. Pero, en todo caso, desde que se ha articulado con Derechos Sociales se ha apoyado desde Salud todo lo posible. Ya se dio la directriz a todos los equipos de Atención Primaria de que era prioridad absoluta. Respecto a la valoración crítica, habrá tiempo de analizar. Ahora lo importante es apoyar todo lo posible y poner recursos. Se está reforzando todo lo posible.