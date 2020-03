Actualizada 25/03/2020 a las 12:06

Navarra Suma ha denunciado la inacción del presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Juan Carlos Castillo, ante los problemas que han tenido que afrontar los ayuntamientos por la crisis sanitaria del coronavirus.



Así, han recordado que, “desde que se decretó el estado de emergencia en todo el país, no ha convocado, ni presencial ni telemáticamente, a los miembros del comité ejecutivo ni a los miembros representantes en la Comisión Foral de Régimen Local, ni siquiera a los dos vicepresidentes para poder acordar una posición de la Federación con relación con la crisis sanitaria que estamos viviendo”.



Por ello, le han pedido a Castillo que “se quite la venda de los ojos y que lidere y coordine las acciones que las entidades locales están llevando a cabo ante la falta de respuestas por parte del Gobierno de Navarra, sobre todo siendo una de las comunidades más afectadas por la pandemia”.



Además, han negado, como ha llegado a afirmar el presidente de la FNMC, que haya coordinación entre las administraciones estatal, navarra y local, “porque no la hay”. “Las entidades locales navarras han liderado las acciones de lucha contra esta pandemia, han sido las primeras en cerrar sus instalaciones, ante la tardanza del Gobierno de Navarra en tomar medidas, han sido los primeros en realizar acciones de desinfección, en tratar de conseguir material de protección sanitaria y, sobre todo, los primeros en adoptar medidas económicas para paliar, en la medida de lo posible, las pérdidas que la crisis puede originar a los habitantes de nuestra comunidad”, han explicado.



En relación con estas declaraciones, Navarra Suma le ha preguntado “si habla en nombre de la Federación o en nombre propio”.



“Desde Navarra Suma le pedimos que, si no es capaz de liderar o coordinar a las entidades locales, por lo menos no haga declaraciones que no se corresponden con la realidad de la situación y que deje a las propias entidades locales seguir liderando esta crisis”, han concluido.