Se elevan a 219 los profesionales sanitarios de Navarra con coronavirus

Actualizada 24/03/2020 a las 14:51

Navarra contabiliza 1.014 casos de coronavirus, según los últimos datos disponibles de última hora del lunes, de los que 128 se han registrado en el último día. Supone un incremento del 12% sobre el total de casos acumulado hasta este martes, según ha detallado en rueda de prensa la consejera de Salud, Santos Induráin.



Según ha indicado, desde que se iniciara la epidemia se han producido un total de 31 fallecimientos, siete de ellos en las últimas horas. Mientras, un total de 11 personas se han recuperado de la infección, cuatro de ellas en el último día.



De los 1.014 casos positivos de coronavirus, un total de 405 han requerido o requieren hospitalización. Asimismo, desde el inicio de la epidemia 45 personas han necesitado ingreso en UCI.



En relación a los profesionales del sistema sanitario navarro, la cifra de positivos se eleva a 219. La citada cifra incluye los positivos en todos los estamentos (personal médico, de enfermería, de administración o de mantenimiento)", ha explicado Induráin, para remarcar que el número de profesionales que trabajan en el sistema sanitario navarro, público y privado, es de 15.000, aproximadamente.



La consejera de Salud ha afirmado que en la Comunidad foral "se ha priorizado la detección precoz de estos profesionales, un colectivo fundamental" y ha detallado que se están realizando 150 pruebas al día en el circuito de las profesiones consideradas como esenciales para "hacer un diagnóstico precoz para que pueda disminuir el contagio".



Ha señalado la consejera que no les consta que se haya negado algún ingreso en la UCI y ha garantizado que "el sistema sanitario navarro tiene total capacidad de asumir todas estas previsiones".



En cuanto a la llegada de los test rápidos, ha recordado que es el Ministerio el que los va a distribuir por las comunidades y ha asegurado que "se está coordinando y analizando cómo hacer". "En Navarra vamos a seguir con el circuito para los profesiones esenciales, cuando nos lleguen los test rápidos, que espero no tarden más que al final de semana, priorizaremos entre pacientes que están en residencias de ancianos y otros pacientes en domicilios", ha comentado.



Respecto a la tasa de incidencia del Covid-19 en Navarra, una de las más altas, Induráin ha afirmado que "puede reflejar que el número de pruebas" que se están realizando en la Comunidad foral pueden ser superiores. "Puede ir en relación a que estamos haciendo bastantes pruebas sobre la población que tenemos", ha aseverado.



Por otro lado, en relación al aprovisionamiento de materiales de protección, el Departamento de Salud está recibiendo de manera escalonada el material consignado por el Ministerio de Sanidad para Navarra (114.816 mascarillas). Además, se mantienen abiertos otros cauces con proveedores habituales del Servicio Navarro de Salud.



En este sentido, al ser preguntada por si comparte que no haya que suministrar material de protección a los farmacéuticos, la consejera navarra de Salud ha destacado que "estamos en total coordinación y colaboración" con el Colegio de Farmacéuticos, que "no es nueva".



"REORGANIZACIÓN CONSTANTE"



Santos Induráin ha informado, además, de que el sistema sanitario navarro "se está reorganizando constantemente para hacer frente a esta epidemia". Y ha remarcado que "esta readaptación se está produciendo en todos los ámbitos". "En estos momentos es cuando más que nunca necesitamos hacer un uso eficiente de todos los recursos existentes, tanto materiales como humanos", ha comentado.



Ha explicado que "en este momento todos los centros de salud y consultorios están reorganizando su actividad en base de las necesidades que van detectando" y ha indicado que "en esta reorganización y readaptación es fundamental el papel que están ejerciendo ya las entidades locales".



"Cada director de centro de salud se va a poner en contacto con los alcaldes de los municipios, nos consta que en algunos casos ya se ha hecho, para trasladar los cambios organizativos", ha indicado.



A este respecto, ha agregado que "las readaptaciones se están produciendo y van a seguir". Ha reconocido que "van a suponer un esfuerzo para la ciudadanía, profesionales y entidades locales", pero ha destacado que "todos tenemos un objetivo común, nuestra salud pública y proteger a los profesionales".



Finalmente, a preguntas de los periodistas, Santos Induráin ha explicado que en Estella y Tudela el servicio de televisión es gratuito y también en el Complejo Hospitalario de Navarra para los pacientes en planta con positivos en Covid-19.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.