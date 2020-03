Coronavirus Navarra

Actualizada 24/03/2020 a las 08:32

El más de un millar de propuestas de sanción por incumplir las restricciones del estado de alarma que se han impuesto ya en Navarra tienen todavía un largo recorrido por delante antes de materializarse en una multa económica para el infractor. Todas las denuncias serán remitidas a la Delegación del Gobierno, por tratarse de una medida establecida por el Estado, pero al ser una situación novedosa todavía no está claro cuál será el procedimiento, y si finalmente la Delegación tramitará todas o solo las de Policía Nacional y Guardia Civil, el Gobierno de Navarra las de Policía Foral y los distintos Ayuntamientos las de las policías locales.

Tampoco se sabe cuál será la cuantía. La inmensa mayoría de las sanciones que se están proponiendo estos días son por infracciones graves establecidas en el artículo 36.6 de Ley Orgánica 4/2015, la conocida como Ley Mordaza. Dicho artículo sanciona con entre 601 y 30.000 euros “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o alegación de datos falsos o inexactos ”. La ley contempla agravantes, como el de reincidencia. Policía Municipal de Pamplona, por ejemplo, ya propuso sanción por segunda vez a dos personas a las que sorprendió infringiendo la norma la semana pasada. El domingo, también, detuvieron a una mujer que, acompañada por un perro, impidió el paso a tres patrullas que se dirigían a un aviso de incendio en la zona de Aranzadi.

Las policías no establecen en sus boletines la cuantía. Solo exponen unos hechos y los letrados de las administraciones serán quienes, en su día, impongan la cuantía. La mayoría de sanciones, explican desde Policía Nacional, son por no justificar su presencia lejos del domicilio, alegando gestiones o compras que podían haber hecho más cerca. “Nuestra principal labor es ayudar a los ciudadanos en esta tarea de todos de contener y combatir el virus”, valoran en Policía Nacional, donde ya cuentan con un positivo en coronavirus de un agente. En Guardia Civi secundan estas palabras y su labor preventiva. Como caso curioso, cuentan la sanción propuesta a un hombre que se encontraba en la calle jugando con un coche de radiocontrol. El jefe de la Policía Foral, Juan Carlos Zapico, resaltó que hay un “acatamiento generalizado” de las restricciones, pero también “comportamientos no solidarios que ponen en riesgo a toda la sociedad”, que son sobre los que actúan las policías.

