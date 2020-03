23/03/2020 a las 06:00

Cuando Carla Satrústegui pisó en 2015 la Guildhall School of Music and Drama (GSMD) en Londres descubrió que lo de la música iba muy en serio. Hasta entonces combinaba este hobby con sus estudios de magisterio en la UPNA. Empezó desde niña en el conservatorio, el Orfeón Pamplónés (primero escolanía y luego coro), 8 años de violín con Javier Clemente, etc. Hasta que en 2014, con el último curso de grado profesional en el Pablo Sarasate, su profesora de canto Mercedes Gorría le propuso audicionar