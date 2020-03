23/03/2020 a las 06:00

La cuota del gimnasio, del comedor escolar y de la academia de inglés son ejemplos de pagos mensuales de servicios que ahora, con el confinamiento obligatorio, quedan en entredicho. ¿Hay que seguir abonando esos pagos mensuales o no? “El consumidor tiene derecho a que no se le cobre por los servicios no ofrecidos como consecuencia del Estado de Alarma”, afirman desde la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. “En principio, a la cuota que una persona pague, ya sea mensual, trimestral o anual, se le debería descontar el tiempo en que el consumidor no ha podido hacer uso del servicio”, agrega.



La asociación insiste en que estos servicios se han suspendido y que los consumidores “solo tienen que pagar por los servicios consumidos o disfrutados”. “Por tanto, los usuarios o clientes tienen derecho a que no se les cobre el tiempo que no ha podido hacer uso del servicio o a que se busque otra solución que les compense de alguna manera”, detalla.



El hecho de que se trate de una situación excepcional como la que vivimos, según Consumidores Irache, no debe hacer que sea el bolsillo del consumidor quien pague y acarree con las consecuencias. “Eso sí, el consumidor y empresa pueden acordar otro tipo de soluciones, como que el servicio continúe prestándose a distancia o que se prolongue posteriormente por el tiempo en que ha estado suspendido, por ejemplo”, comentan.



La asociación indica que, aunque ya hay empresas, clubes o colegios en la Comunidad foral que han anunciado la suspensión de la cuota correspondiente a sus socios o clientes,” todavía en la mayor parte de los casos aún no ha habido pronunciamiento en este sentido”.



Del mismo modo, Consumidores Irache recuerda que, ante cualquier evento -como una boda o Comunión-, espectáculo o actividad contratada con antelación y suspendida por el Estado de Alarma, el organizador deberá devolver el precio pagado por el consumidor. “Es conveniente que el consumidor conserve los contratos o reservas anuladas así como la comunicación en la que se da a conocer al ciudadano que la actividad o evento ha sido cancelado”, recomiendan.



Lo prudente, según Irache, es esperar un tiempo, si la empresa no devuelve el dinero de la entrada o evento o en la tarifa facturada no se descuenta el tiempo que no se ha ofrecido el servicio, Irache entiende que se podrá reclamar esta compensación o alguna otra solución que satisfaga a las dos partes.



“Una mayoría de clientes no reclama nada. Al revés, nos manda ánimos”



Begoña Yerro pedía disculpas por emocionarse durante la entrevista telefónica cuando se le preguntaba qué iba a hacer con la cuota de los clientes de su gimnasio, Forma, sito en Barañáin. “No les vamos a cobrar en abril. Se lo debemos a ellos. A nuestra gente. Nadie nos ha pedido que no les cobremos, pero nos toca perder a nosotros. Es más, si la paso sé que el 80% no diría nada. No se puede imaginar los mensajes de ánimo que nos están llegando. Es que somos autónomos...”, contaba Begoña, que lleva 32 años regentando ese pequeño gimnasio. Cogió el teléfono por casualidad, porque coincidió en que una empresa de limpieza estaba desinfectando el local. “Queremos que cuando esta pesadilla acabe tenerlo todo dispuesto para ellos en las mejores condiciones. En mayo, posiblemente, solo pasemos la mitad de la cuota”, añadía Begoña Yerro, que explicaba que son tres las personas que viven del gimnasio. “Tenemos muchos gastos sin tener ingresos, pero hay que tirar para adelante y ya veremos cómo salimos de esta cuando todo acabe. Va a costar mucho remontar”.



Recordaba la crisis de 2008, cuando hubo clientes que se quedaron en el paro y no acudieron a borrarse del gimnasio. “Había alguna persona que necesitaba hacer gimnasia por una enfermedad y no le cobramos. ¡Somos personas! Y si hay que volver a hacerlo, lo haremos. El día que me muera quiero hacerlo con la conciencia tranquila”.



INGLÉS 'ONLINE'



En las redes sociales hay un movimiento que defiende que quienes se puedan permitir no reclamar esas cuotas sea solidario con este tipo de negocios.



Las academias, de apoyo o de inglés, están ya ofreciendo sus clases ‘online’ con materias y planes de trabajo para los alumnos. “Damos clase por Internet y vamos a alargar el periodo de clase”, decían en la academia In English, donde añadían que si alguien se da de baja “se tramita con normalidad”.



De momento, las personas que han solicitado un reembolso o la baja son minoría. “La mayoría de la gente no reclama nada. Al revés, nos manda ánimos que se agradecen mucho”, apuntaba en Aula2, Virginia Ibiricu. En este centro llevan unos días intensos preparando las clases ‘online’ o a través de plataformas de encuentro. “Estamos volcados en dar servicio y atender a nuestros alumnos, aunque a veces las redes no funcionan muy bien, pero vamos a estar ahí”, añadía.

