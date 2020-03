Irache aconseja realizar siempre las reclamaciones por escrito

Actualizada 22/03/2020 a las 11:59

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache aconseja a los ciudadanos que hagan cualquier reclamación siempre por escrito y dejando constancia de ella, tras conocer los resultados de una encuesta que revelan que el 61% lo hace por vía telefónica, lo que no deja prueba.



Así, la encuesta encargada a Cíes, constata que el 61% de los ciudadanos que reclama algo a una empresa lo hace por teléfono; el 42% de forma presencial; el 22% utiliza el correo electrónico; y el 1% lo hace a través del correo postal.



Las personas de entre 30 y 45 años son las que en mayor medida reclaman por teléfono (69%) y también por correo electrónico (32%), mientras que los mayores de 65 son quienes acostumbran en mayor proporción a transmitir su queja de forma presencial en el establecimiento.



"Para hacer una reclamación es fundamental hacerla por escrito y de forma fehaciente, de tal manera que el consumidor pueda demostrar posteriormente que realizó esta gestión", indican desde la asociación, que señalan que el consumidor debe recibir una clave identificativa y un justificante por escrito de su reclamación.



También advierte de lo "improductiva" que puede ser una queja presencial en un establecimiento sin ningún escrito que lo constate, pues al no poder demostrarla "será como si nunca se hubiera dado".



Una comunicación por escrito y con constancia de la entrega puede además permitir que no se pase el plazo para poder reclamar, que podría llevar a tener que abonar reparaciones que aún estaban en garantía cuando se reclamaron, dice Irache como ejemplo.



Como norma general, las empresas tienen un mes para dar una respuesta a la reclamación del consumidor, aunque también hay plazos específicos en función de las circunstancias y los sectores de los que se trate el problema, indica la asociación.