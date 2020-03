Multa en Navarra a cinco personas por hacer una barbacoa

Actualizada 20/03/2020 a las 15:55

La Policía Foral ha denunciado a cinco personas por hacer una barbacoa cerca de Pamplona pese a la situación de estado de alarma para contener el avance del coronaviurs.



La Policía Foral ha informado de esta intervención en su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que añade "sin comentarios, una pena", y recuerda el mensaje a la ciudadanía para que se quede en casa.



No ha sido la única intervención de la Policía Foral por incumplimientos de las restricciones a la movilidad. Así, ha denunciado doblemente a un ciclista en la pista que va de Uharte Arakil a San Miguel de Aralar. La sanción es por no respetar las limitaciones a la movilidad y por no respetar la señal que prohíbe circular en bici por esta pista.



Así, la Policía Foral ha sumado hasta 57 denuncias en localidades como Lerín, Tafalla, Olite o Azagra. El cuerpo policial ha publicado un mapa de Navarra con todos los puntos en los que ha tenido que intervenir ante incumplimientos de la normativa prevista por el estado de alarma, la mayoría de ellas en la Comarca de Pamplona y en la Ribera. "El mapa de las localidades con irresponsables denunciados, ayúdanos a dejarlo en blanco", dice el mensaje de Policía Foral.



